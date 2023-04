Un soldat rus se apără de o dronă ucraineană cu o fotografie. Cum se încheie urmărirea prin tranșee VIDEO

Aparatele de zbor fără pilot sunt probabil cea mai semnificativă dezvoltare tehnologică folosită în conflictele armate moderne.

Ucrainenii s-au specializat în urmărirea și atacarea cu grenade lansate din drone a soldaților ruși ascunși în tranșee.

Într-un material video postat pe Twitter se poate observa cum un soldat rus aleargă prin șanț pentru a se ascunde de o dronă care îi urmărea mișcările.

La un moment dat, pentru că nu mai avea unde să meargă, soldatul se așează pe jos și scoate o fotografie, care pare a fi tot a unui militar, pe care o arată spre dronă.

The drone operator chases the Russian through the trenches

The occupier, in turn, saves himself from attacks with a photo 🤣

