Mai multe drone au survolat aeroporturi și o bază militară din Danemarca. Traficul aerian a fost perturbat și zborurile au fost redirecționate VIDEO

Mai multe drone de origine necunoscută au survolat miercuri noaptea patru aeroporturi din Danemarca, inclusiv baza aeriană Skrydstrup, provocând închiderea temporară a aeroportului Aalborg și redirecționarea unor zboruri. Incidentul, similar celor recente de la Copenhaga și Oslo, alimentează suspiciunile privind posibile atacuri hibride asupra infrastructurii critice europene.

În primul incident, de luni, drone de origine necunoscută au survolat aeroportul din Copenhaga, precum și cel din Oslo, în Norvegia, blocând traficul aerian timp de câteva ore. Danemarca a declarat marți că incidentul de la aeroportul din Copenhaga a fost cel mai grav atac asupra infrastructurii sale critice și l-a legat de o serie de incursiuni suspectate ale dronelor rusești și de alte perturbări în întreaga Europă.

Poliția din Jutlandul de Nord a declarat reporterilor că „mai multe drone” au fost observate în apropierea aeroportului Aalborg și că acestea zburau cu luminile aprinse.

Dronele au fost observate pentru prima dată la ora locală 21:44, potrivit poliției, și se aflau încă în spațiul aerian la momentul conferinței de presă de joi, la ora 00:05. Poliția din Jutlandul de Nord a declarat că nu poate specifica tipul dronelor sau dacă acestea erau aceleași cu cele care au zburat luni deasupra aeroportului din Copenhaga.

🇩🇰 Drones in Denmark now also in other regions of the country pic.twitter.com/YUTiEL1Rou — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 24, 2025

Ads

„Este prea devreme pentru a spune care este scopul dronelor și cine se află în spatele acestei acțiuni”, a declarat un oficial al poliției.

Autoritățile norvegiene și daneze sunt în legătură cu incidentele de luni de la Copenhaga și Oslo, dar ancheta lor nu a stabilit încă o legătură între cele două, a declarat miercuri ministrul norvegian de Externe.

Eurocontrol, care supraveghează controlul traficului aerian european, a declarat că sosirile și plecările de la aeroportul Aalborg vor fi „zero” până joi la ora 04:00 GMT, din cauza activității dronelor în apropiere.

Polițiștii au declarat că investighează în continuare la fața locului și că nu există niciun pericol pentru pasagerii de la aeroport sau pentru locuitorii din zonă. Aceștia au adăugat că trei zboruri au fost redirecționate către alte aeroporturi.

Ads