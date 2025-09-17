Un stat vecin cu Rusia a inaugurat prima școală unde copiii să învețe cum să manevreze dronele. "Este vorba de dezvoltarea capacităților de apărare militară"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 07:20
Elevii din Lituania învață să manevreze drone Foto Reteaua X/SOFX

Lituania își instruiește populația încă de pe băncile școlii pentru a face față riscurilor de securitate venite dinspre Rusia și Belarus. Ministerul Apărării a inaugurat prima dintre cele nouă școli de drone, unde copiii și adulții vor învăța să piloteze și să programeze aparate fără pilot, parte a unui plan mai amplu de consolidare a apărării naționale și a flancului estic al NATO.

„Este vorba de dezvoltarea capacităților de apărare militară, un obiectiv pe care Lituania îl ia foarte în serios, datorită apropierii sale de Rusia și Belarus”, a declarat viceministrul apărării, Tomas Godliauskas. Copiii și ceilalți elevi vor învăța să piloteze drone FPV (cu vedere individuală), quadricoptere și monoposturi, a explicat profesorul Mindaugas Tamosaitis.

La școala din Taurage, la 20 km de enclava rusă Kaliningrad, copiii s-au antrenat mai întâi pentru zboruri virtuale pe computer. Un băiat de pe terenul de antrenament învăța să piloteze o mini-dronă, sub supravegherea profesorilor, și uneori să o prăbușească la sol. Copiii sunt entuziaști, a declarat profesorul lor pentru Reuters.

Lituania, membră a NATO, a cerut alianței să-și întărească apărarea aeriană după ce două drone rusești s-au prăbușit pe teritoriul său după ce au traversat granița din Belarus în această vară.

În plus, Statele Unite au informat țările baltice că vor să reducă finanțarea pentru unele programe de securitate pe care le aveau pe flancul estic. NATO a anunțat vinerea trecută intenția sa de a consolida apărarea flancului estic al Europei, la două zile după ce Polonia a doborât drone care îi încălcaseră spațiul aerian, în prima acțiune cunoscută de acest tip întreprinsă de un membru al alianței occidentale în timpul războiului Rusiei în Ucraina.

În luna mai a acestui an, Lituania și-a anunțat intenția de a cheltui 1,1 miliarde de euro pentru a-și consolida protecția frontierei cu Rusia și Belarus, în special cu mine antitanc. Un efort similar a fost depus și de Letonia și Estonia, alte două foste republici sovietice, după invadarea Ucrainei de către armata rusă.

