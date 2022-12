Lovitura psihologică dată de Ucraina pe teritoriul Rusiei: ”Armata rusă apare mai fragilă decât se anticipa” VIDEO

Prin trimiterea de drone la două baze aeriene ruseşti situate la sute de kilometri de frontiera sa, Ucraina şi-a oferit o victorie de importanţă simbolică, demonstrându-şi în special capacitatea de a compensa superioritatea aparentă în armament a inamicului său, comentează marţi France Presse într-o analiză.

Rusia a acuzat luni forţele ucrainene că ar fi atins două baze aeriene de pe teritoriul său, informând despre trei soldaţi ucişi şi avarierea uşoară a două avioane. Kievul nu revendicase atacul marţi, dar experţi occidentali chestionaţi de AFP privilegiau teza utilizării unor drone de recunoaştere de fabricaţie sovietică, datând din anii '70.

Deşi mai multe zone rămân în umbră, operaţiunea este descrisă unanim ca limitată pe plan operaţional, dar foarte eficientă pe plan simbolic. Mai multe surse au vorbit despre drone de recunoaştere Tupolev Tu-141 Strij, aparate sovietice cu reacţie, de dimensiuni mari, capabile să zboare la mare altitudine.

Asta ar însemna că "aceste drone ar fi fost modificate pentru a avea o capacitate de bombardament", acţionând ca o dronă kamikaze care se distruge la impact, explică Vikram Mittal, profesor la academia militară americană West Point.

"Nu este o tehnologie sofisticată", confirmă Jean-Christophe Noel, expert la Institutul Francez de Relaţii Internaţionale (IFRI). Dar ucrainenii au putut să-i adauge o încărcătură explozivă şi ghidaj GPS, sau chiar "un ghidaj terminal de către forţele speciale" ucrainene pe teritoriul rus.

Modul exact de operare era încă necunoscut marţi. Potrivit Ministerului Apărării rus, Kievul "a încercat să efectueze lovituri cu drone de concepţie sovietică asupra bazei aeriene din Diaghilevo, în regiunea Riazan, şi asupra bazei Engels în regiunea Saratov" (centru).

Moscova îşi acuză adversarul că încearcă "să scoată din serviciu avioanele ruseşti cu rază lungă de acţiune", utilizate pentru lovituri vizând numeroase infrastructuri energetice în Ucraina.

"Ei (ucrainenii) au lovit mijloacele care îi lovesc. Până în prezent, singurul lucru de care se puteau proteja era artileria sol-aer", explică Jean-Christophe Noel. "Ei devin ofensivi, ceea ce este un lucru nou", adaugă el.

Dar este puţin probabil ca operaţiunea să se repete, precizează expertul citat, cu excepţia cazului în care ucrainenii ar dispune de importante stocuri de astfel de aparate. Bazele lovite sunt situate la mai multe sute de kilometri de frontiera ucraineană şi la o distanţă şi mai mare de linia frontului.

Atacurile, din acest punct de vedere, răspund loviturilor ruseşti din adâncimea teritoriului ucrainean. Prin aceste lovituri, Kievul a demonstrat distanţa la care poate lovi, pentru că nu a vizat nici ţinte civile şi nici infrastructuri critice. "Suntem într-un paralelism al formelor", constată o sursă militară franceză, sub rezerva anonimatului.

