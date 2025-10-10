Drone misteriose au fost văzute și pe cerul Cehiei. Zonele survolate sunt atât de secrete încât armata nici nu le numește public

Forţele armate cehe au anunţat că au fost semnalate apariţii de drone neidentificate în apropierea unor obiective strategice, inclusiv facilităţi militare, transmite presa cehă citând purtătoarea de cuvânt a Statului Major General, Zdeňka Sobarňa Košvancová, potrivit publicației cehești Idnes, citate de Evropeiska Pravda.

Košvancová a declarat că în Cehia au existat cazuri în care au fost observate drone necunoscute în vecinătatea unor infrastructuri importante, inclusiv a unor situri militare. „Totuși, lista [acestor facilități] este informație clasificată”, a spus purtătoarea de cuvânt, adăugând că nu a precizat când au avut loc aceste observaţii.

Oficialii armatei cehe afirmă că forţele sunt pregătite să detecteze, să identifice şi, după caz, să neutralizeze astfel de aparate — fie prin doborâre, fie prin interferenţe radio-frecvenţă — în funcţie de circumstanţe şi de evaluarea riscului.

Relatările vin pe fondul unor semnale similare în regiune: Estonia a raportat la 9 octombrie o încălcare a spaţiului său aerian de către un „obiect mic”. În paralel, state din regiune îşi intensifică investiţiile în sisteme anti-dronă; de pildă, Suedia a alocat 3,5 miliarde SEK (circa 367 milioane dolari) pentru astfel de capacităţi.

Autorităţile cehe limitează, deocamdată, informaţiile publice la nivelul comunicatului oficial, menţionând doar pregătirea şi opţiunile operaţionale ale forţelor pentru gestionarea apariţiilor de drone în apropierea infrastructurilor sensibile.

