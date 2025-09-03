Armata Română nu are voie să tragă "spre teritoriul Ucrainei", dar în România "populația este protejată" împotriva dronelor, susține ministrul Moșteanu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, marți seară, că România nu are voie să tragă înspre dronele care cad pe teritoriul Ucrainei - de exemplu la nord de brațul Chilia al Dunării, dar a precizat că România a dislocat echipamente militare în acea zonă, iar avioane patrulează, pentru ca populația României să fie în siguranță.

Întrebat, marți, la Antena 3, de ce România nu doboară dronele identificate în apropierea graniței noastre în județul Tulcea, ministrul Ionuț Moșteanu a afirmat că România nu are voie să tragă către teritoriul Ucrainei pentru a doborî dronele respective.

”Dronele cad în Ucraina, pe malul celălalt al Dunării. În momentul în care ucrainenii trag, bucăți din drone ajung pe teritoriul românesc. Nu s-a întâmplat vara aceasta, dar s-a întâmplat și au fost știri de mai multe ori. Și aseară, așa e. Deci vedem războiul de pe balcon, din păcate. Vedem cum rușii atacă în nordul Dobrogei, frecvent, porturile ucrainene. Azi noapte, armata română a ridicat două aeronave F-16, au fost ridicate și două Eurofighter ale aliaților germani. Din fericire, populația este protejată, pentru că dronele acelea cad pe teritoriul ucrainean. Ucrainenii trag în ele. Nu avem voie să tragem spre teritoriul Ucrainei”, a explicat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

El a precizat că țara noastră are echipamente militare dislocate în județul Tulcea, iar forțe navale patrulează în zonă.

”Avem echipamente în acea zonă, sunt dislocate forțe lângă toate aglomerările urbane din acea zonă de pe brațul Chilia, din partea de nord a Dobrogei. Armata română e acolo, forțele navale patrulează în zonă, avem un grafic de patrulare foarte precis, însă nu avem de ce să tragem și nici nu avem voie să tragem pe teritoriul ucrainean în drone peste Dunăre”, a afirmat Ionuț Moșteanu.

Ads

El a precizat că România are cadrul legal de ”a da jos” doar fragmentele de dronă care intră pe teritoriul țării noastre, dar nu și de a le doborî pe teritoriul Ucrainei.

Locuitorii din Isaccea au primit, în noaptea de luni spre marți, un mesaj RO-Alert după noi atacuri ale Federației Ruse în Ucraina, în apropierea graniței cu România, fiind avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și să adopte măsuri de protecție.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că două aeronave F-16 și două aeronave Eurofighter Typhoon au monitorizat situația și nu au fost detectate pătrunderi ale unor drone în spațiul aerian național.

Incidente similare au loc frecvent în zona de graniță cu Ucraina.

Ads