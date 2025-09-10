România nu poate aplica legea privind doborârea dronelor, deși a fost promulgată încă din luna mai. De ce suntem în această situație

Până la adoptarea normelor, legea care permite doborârea dronelor nu poate fi aplicatăFOTO: Solidaero.com.tr

România rămâne vulnerabilă în fața amenințării dronelor, deși legea care permite Armatei să le doboare a fost promulgată încă din luna mai. Actul normativ nu poate fi aplicat pe deplin fără normele de implementare, care stabilesc cine dă ordinul de atac, ce echipamente pot fi folosite și în ce condiții se intervine. Întârzierea acestora riscă să însemne pierderea unor secunde critice într-o situație de criză, în care rapiditatea deciziei poate face diferența între protejarea sau punerea în pericol a vieților civile.

Legea antidronă a fost promulgată în luna mai de Ilie Bolojan, pe atunci președinte interimar, arată Digi 24.ro. Lipsa normelor de aplicare face ca România să fie vulnerabilă în fața dronelor.

Pentru ca legea să-și facă efectul este nevoie să fie aprobate și normele de aplicare. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, deși au trecut aproape patru luni de la momentul promulgării.

Când poate acționa armata în lipsa dronelor

Din informațiile Digi24, aceste norme de aplicare ar trebui să fie aprobate în următoarea ședință CSAT, însă nu a fost anunțată o dată până acum.

Normele de aplicare sunt detalii esențiale după care armata se ghidează. De exemplu: cine comandă atacul, cine decide ca militarii români să distrugă ținta respectivă, ce echipament militar poate să fie folosit. Sunt elemente esențiale, în așa fel încât drona să fie distrusă cât mai repede.

În lipsa acestor norme de aplicare, militarii pot să doboare dronele, în anumite condiții. În cazul în care o dronă se apropie de o locuință, de un bloc, de o clădire guvernamentală, atunci Armata poate distruge acel aparat de zbor, chiar dacă legea antidronă nu este în vigoare, pentru că acel aparat pune în pericol cetățeni ai României și, conform Constituției, Armata trebuie să îi protejeze pe oameni.

