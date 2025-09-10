România nu poate aplica legea privind doborârea dronelor, deși a fost promulgată încă din luna mai. De ce suntem în această situație

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 14:21
1278 citiri
România nu poate aplica legea privind doborârea dronelor, deși a fost promulgată încă din luna mai. De ce suntem în această situație
Până la adoptarea normelor, legea care permite doborârea dronelor nu poate fi aplicatăFOTO: Solidaero.com.tr

România rămâne vulnerabilă în fața amenințării dronelor, deși legea care permite Armatei să le doboare a fost promulgată încă din luna mai. Actul normativ nu poate fi aplicat pe deplin fără normele de implementare, care stabilesc cine dă ordinul de atac, ce echipamente pot fi folosite și în ce condiții se intervine. Întârzierea acestora riscă să însemne pierderea unor secunde critice într-o situație de criză, în care rapiditatea deciziei poate face diferența între protejarea sau punerea în pericol a vieților civile.

Legea antidronă a fost promulgată în luna mai de Ilie Bolojan, pe atunci președinte interimar, arată Digi 24.ro. Lipsa normelor de aplicare face ca România să fie vulnerabilă în fața dronelor.

Pentru ca legea să-și facă efectul este nevoie să fie aprobate și normele de aplicare. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, deși au trecut aproape patru luni de la momentul promulgării.

Când poate acționa armata în lipsa dronelor

Din informațiile Digi24, aceste norme de aplicare ar trebui să fie aprobate în următoarea ședință CSAT, însă nu a fost anunțată o dată până acum.

Normele de aplicare sunt detalii esențiale după care armata se ghidează. De exemplu: cine comandă atacul, cine decide ca militarii români să distrugă ținta respectivă, ce echipament militar poate să fie folosit. Sunt elemente esențiale, în așa fel încât drona să fie distrusă cât mai repede.

În lipsa acestor norme de aplicare, militarii pot să doboare dronele, în anumite condiții. În cazul în care o dronă se apropie de o locuință, de un bloc, de o clădire guvernamentală, atunci Armata poate distruge acel aparat de zbor, chiar dacă legea antidronă nu este în vigoare, pentru că acel aparat pune în pericol cetățeni ai României și, conform Constituției, Armata trebuie să îi protejeze pe oameni.

Replică din Belarus. Oamenii lui Lukașenko susțin că au ajutat Polonia în cazul dronelor rusești
Replică din Belarus. Oamenii lui Lukașenko susțin că au ajutat Polonia în cazul dronelor rusești
Reacție neașteptată din partea Belarusului, după ce Polonia a anunțat public faptul că a doborât mai multe drone rusești, care au intrat ilegal în spațiul aerian polonez. Autoritățile...
NATO se reunește pentru a decide cum răspunde după atacul cu drone rusești din Polonia. Forțele aliate au mobilizat avioane F-16, F-35 și aeronave AWACS pentru supraveghere
NATO se reunește pentru a decide cum răspunde după atacul cu drone rusești din Polonia. Forțele aliate au mobilizat avioane F-16, F-35 și aeronave AWACS pentru supraveghere
NATO nu consideră incursiunea dronelor rusești în Polonia un atac, însă analizează incidentul. Între 6 și 10 drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, fiind detectate de...
#drone, #armata, #lege, #norme de aplicare , #drona
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selectioner a fost pronuntat IN DIRECT
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FRF a luat decizia in privinta lui Mircea Lucescu, a doua zi dupa Cipru - Romania 2-2

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Putin nu își ia vacanțe și doarme doar câteva ore pe zi, spune Kremlinul. "Pur și simplu nu își poate permite"
  2. Profesor bătut de un elev chiar la început de an școlar. Motivul care a dus la agresiune
  3. De câte ori a fost invocat Articolul 4 din Tratatul NATO, activat de Polonia după atacul cu drone rusești. România, printre țările care au apelat la acest articol
  4. Reacția Kremlinului după dronele rusești din Polonia. "Conducerea UE și NATO acuză zilnic Rusia de provocări”
  5. România nu poate aplica legea privind doborârea dronelor, deși a fost promulgată încă din luna mai. De ce suntem în această situație
  6. Șapte epave de drone și părți ale unei rachete au fost găsite până în prezent în Polonia. 12.000 de polițiști caută acum toate resturile
  7. Premierul Ungariei, după ce mai multe drone rusești au ajuns în Polonia. „Încălcarea integrității teritoriale este inacceptabilă”
  8. Replică din Belarus. Oamenii lui Lukașenko susțin că au ajutat Polonia în cazul dronelor rusești
  9. Șeful NATO, prima reacție la dronele rusești doborâte de Polonia. „Sistemele antiaeriene au apărat cu succes teritoriul NATO”
  10. Româncă găsită moartă într-un parc din Belgia. ”Ieri a fost ajutată de angajații noștri, iar astăzi a murit”