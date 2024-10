Civili ucraineni, vânați de drone rusești care aruncă grenade: „Dacă ești pe stradă, nu ai unde să te ascunzi” VIDEO

Rusia a executat cel puțin 5.000 de atacuri cu drone asupra regiunii Herson din sud-estul Ucrainei în ultimele luni, în urma cărora peste 30 de civili au fost uciși și 400, răniți.

Există dovezi că multe dintre aceste victime au fost „vânate” de dronele rusești, scrie BBC, citat de Digi 24.

Într-o zi, chiar înainte de prânz, Serghei Dobrovolski, un vânzător de hardware, s-a întors la casa lui din Herson. A stat în curte, și-a aprins o țigară și a stat de vorbă cu vecinul său. Dintr-odată, au auzit sunetul unei drone care zbura deasupra lor. Soția lui, Angela, în vârstă de 31 de ani, spune că și-a văzut soțul fugind și adăpostindu-se, în timp ce drona lansa o grenadă. „A murit înainte de sosirea ambulanței. Mi s-a spus că a fost foarte ghinionist, pentru că o bucată de șrapnel i-a străpuns inima”, a declarat ea în lacrimi.

Serghei este unul dintre cei 30 de civili uciși într-o creștere bruscă a atacurilor cu drone rusești în Herson, începând cu data de 1 iulie, a precizat administrația militară a orașului pentru BBC.

Dronele au schimbat războiul din Ucraina. Atât Ucraina, cât și Rusia le folosesc împotriva țintelor militare. BBC scrie însă că sunt dovezi credibile care arată că Rusia folosește drone și împotriva civililor din orașul Herson, aflat pe linia frontului.

„Ei pot vedea pe cine ucid”, spune Angela. „Așa vor ei să lupte, bombardând oameni care merg pe stradă?”.

Dacă se dovedește că Rusia țintește în mod intenționat civili, aceasta ar fi o crimă de război.

De când a început actualul război în Ucraina, în februarie 2022, Rusia a negat în mod constant că ar ataca în mod deliberat civilii.

Dovezi ale atacurilor dronelor asupra civililor pot fi văzute în numeroase videoclipuri distribuite pe rețele de socializare ucrainene și ruse, dintre care șase au fost examinate de BBC Verify. În fiecare videoclip, se poate observa prin camera operatorului de la distanță cum urmărește mișcările unui pieton sau ale unui automobilist în haine civile, aruncând adesea grenade care uneori par să rănească grav sau să ucidă omul luat ca țintă.

BBC Verify a reușit să identifice un canal Telegram care are cele mai vechi copii publice văzute până acum a cinci din cele șase videoclipuri analizate. Fiecare dintre acestea a fost postată însoțită de instigări și amenințări la adresa publicului ucrainean, inclusiv de afirmații conform cărora toate vehiculele sunt ținte legitime și că oamenii ar trebui să își reducă la minimum ieșirile pe stradă.

Oamenii răniți au fost insultați, au fost numiți „porci”, iar o femeie a fost batjocorită.

Contul care a postat unele dintre aceste înregistrări de atacuri cu drone a publicat, de asemenea, imagini cu drone ambalate și neambalate, precum și alte imagini cu echipamente. Administrația militară din Herson a declarat pentru BBC că Rusia a schimbat tipul de drone pe care le folosește, iar sistemele electronice ale orașului nu mai pot intercepta majoritatea noilor drone.

„Te simți ca și cum ai fi vânat în permanență, ca și cum cineva se uită mereu la tine și poate lansa explozibili în orice moment. Este cel mai rău lucru”, spune Kristina Synia, care lucrează la un centru de asistență la doar un kilometru de râul Dnipro. Pentru a ajunge la centru fără a fi urmăriți de drone, jurnaliștii BBC au condus cu viteză mare, s-au adăpostit printre copaci și apoi au alergat spre clădirea în care voiau să ajungă.

„Pe un raft din spatele Kristinei, un mic dispozitiv confirmă amenințarea de afară - bâzâind de fiecare dată când detectează o dronă. Acesta a sunat la fiecare câteva minute în timp ce eram acolo - detectând adesea prezența a cel puțin patru drone.

Teama este vizibilă pe chipurile locuitorilor întâlniți de echipa BBC, care au îndrăznit să iasă din casele lor doar pentru a se aproviziona cu alimente.

„Suntem într-o situație oribilă. Când ieșim afară, ne mutăm de la un copac la altul, pentru a ne adăposti. În fiecare zi atacă autobuzele publice, în fiecare zi aruncă bombe asupra noastră cu ajutorul dronelor”, spune plângând o localnică, Valentina Mikolaivna.

1/

Hunting for civilians: the reality of Kherson

The situation in Kherson and its surroundings is becoming increasingly alarming for civilians. #Russian war criminals are targeting civilians, drone attacks on transport are becoming a daily occurrence. pic.twitter.com/Fo58sZJKEi