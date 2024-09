Rusia produce drone kamikaze cu piese chinezești. Cum se apără Beijingul

Rusia ar fi început să producă un nou tip de dronă, cu rază lungă de acțiune, folosind piese furnizate de China.

Rusia ar produce, începând din anul 2023, o nouă dronă de atac cu rază lungă de acțiune, denumită Garpiya-A1, folosind motoare și piese chinezești, au declarat două surse de la o agenție europeană de informații pentru Reuters, potrivit G4 Media.

Rusia ar fi folosit deja această nouă armă în războiul din Ucraina, au precizat două surse de la o agenție europeană de informații. Conform acestor surse, compania IEMZ Kupol, o filială a producătorului rus de arme de stat Almaz-Antey, a produs peste 2.500 de drone Garpiya în perioada iulie 2023 – iulie 2024. Noua dronă ar fi fost folosită de ruși împotriva unor ținte militare și civile din Ucraina, provocând daune infrastructurii critice, precum și victime civile și militare.

Cele două surse de informații au împărtășit cu jurnaliștii Reuters ceea ce au spus că sunt imagini din Ucraina cu epava unui Garpiya, fără a oferi detalii suplimentare. Agenția de știri a scris că a descoperit informații care întăresc această concluzie, dar nu a putut să confirme imaginile în mod independent.

Russia started producing a new long-range attack drone called the "Garpiya-A1" last year using Chinese engines and parts, according to two sources from a European intelligence agency and documents seen by Reuters. pic.twitter.com/bNwjzel3KV