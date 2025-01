Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată de ucraineni cu drone. Reacția Moscovei VIDEO

Pericol major în Rusia lui Putin: o mare rafinărie din Taneko, Tatarstan, a fost lovită în rafală, de drone. Informația a devenit virală în mass-media din Rusia și pe Telegram. Andrii Kovalenko, șeful Centrului pentru contracararea dezinformării, din cadrul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, a făcut anunțul inițial.

Lucrătorii din rafinăria de petrol din Nizhnekamsk au fost evacuați, de urgență, în urma atacului violent. În social media au fost distribuite imagini cu flăcările și fumul care se ridică de la rafinăria Taneko. Rafinăria, localizată la 900 de kilometri est de Moscova, se întinde pe o suprafață de peste 8 kilometri pătrați și aer propriul aeroport.

Rafinăria din Tatarstan are un rol strategic pentru armata lui Vladimir Putin.

„Rafinăria joacă un rol-cheie în furnizarea de combustibil pentru armata rusă. Distrugerea rafinăriilor și a depozitelor de petrol afectează în mod direct capacitatea Rusiei de a purta un război intensiv. Ultimul atac al dronelor asupra rafinăriei, în primăvara anului 2024, a afectat unitatea de prelucrare primară a fabricii. Rafinăria este situată la mai mult de 1.000 km de zona de război”, relatează presa internațională.

În aprilie anul trecut, dronele au atacat instalații rusești în orașele Ielabuga și Nizhnekamsk din Tatarstan. Autoritățile locale au susținut că nu au fost provocate daune grave și că procesul tehnologic al instalațiilor nu a fost perturbat. Ucrainenii au declarat că bombardamentul a fost o operațiune specială a serviciilor de informații de la Kiev.

The Russian oil industry can't catch a break, as yet another refinery is now smoldering, 1800km from the Ukrainian border in Russia's Nizhnekamsk, Tartarstan region.

Air warnings are still in effect for the region. pic.twitter.com/MJDN9NJsxj