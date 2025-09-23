Rusia susține că dronele care au survolat aeroportul din Copenhaga nu au fost ale ei. "De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament"

Panică pe cel mai mare aeroport din Danemarca FOTO X/@L_ThinkTank

Rusia a anunțat marți, 23 septembrie, că nu este implicată în survolarea aeroportului din Copenhaga de către drone care au blocat luni seară traficul aerian timp de patru ore, relatează AFP.

”De fiecare dată auzim acuzații fără fundament”, a declarat în briefingul său zilnic, la care AFP scrie că a participat, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Autoritățile daneze au denunțat marți un ”atac grav” împotriva infrastructurilor daneze.

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că ”nu exclude” să fie vorba despre Rusia.

Întreg traficul aerian al celui mai mare aeroport danez, din Copenhaga, a fost întrerupt luni seară, 22 septembrie, după ce au fost observate mai multe drone, a informat poliția, citată de AFP.

„Aeroportul este în prezent închis, iar acest lucru este o urmare a prezenței a două-trei drone de mari dimensiuni care zboară în jurul zonei aeroportului”, a precizat luni seară Henrik Stormer, șeful poliției din Copenhaga, pentru Politiken.

Mai multe zboruri care urmau să aterizeze după ora locală 21:00 au fost întârziate, în timp ce zborurile cu plecare din capitala daneză au fost anulate. Decolările și aterizările la aeroportul din Copenhaga au fost suspendate începând cu ora 20:26, în urma acestor semnalări, potrivit unui mesaj publicat pe X de FlightRadar.

