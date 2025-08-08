USR negociază cu PNL pentru a avea un candidat comun, Cătălin Drulă, la funcția de primar general. ”Deja am depășit termenul de 90 de zile”, avertizează Dominic Fritz

Candidatul USR la funcția de primar general al Capitalei este Cătălin Drulă - fostul ministru al Transporturilor, iar partidul negociază cu PNL pentru a obține și susținerea liberalilor pentru această candidatură.

Anunțul privind aceste negocieri a fost făcut de Dominic Fritz, președintele USR și primar al orașului Timișoara, în seara de 8 august 2025, într-o emisiune la postul Digi 24.

"Legea spune că în termen de 90 de zile trebuie să se organizeze alegeri. Este evident că am depășit acest termen", a avertizat Fritz, rememorând momentul în care postul de primar general a devenit vacant, prin instalarea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României.

Cătălin Drulă a confirmat că va candida la funcția de primar general și l-a informat despre această intenție și pe președintele Nicușor Dan. La rândul lui, șeful statului a sugerat că agreează această candidatură, întrucât vine din partea unui om "cu experiență în transporturi".

Aproape cu certitudine, PSD va avea un candidat propriu la funcția de primar general. Din partea PSD ar putea candida Daniel Băluță sau Gabriela Firea.

Ads