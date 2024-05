Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a deblocat licitația pentru lotul 3 al Drumului Expres Oradea-Arad, iar ofertele se depun pe 14 iunie. Licitația însă a fost suspendată după ce constructorii au depus 186 de solicitări de clarificare, cele mai multe vizând lipsa documentației complete, neclarități privind finanțarea, gropile de împrumut, accesul în șantier și penalizările de întârziere, conform datelor pe care le-a consultat Economedia. Lotul 3 Zerind-Oradea (47 km.) este cel mai lung lot de drum de mare viteză licitat în România, însă CNAIR a prevăzut un termen de execuție de doar 2 ani.

Pentru Lotul 1, Oradea-Salonta (38 km), CNAIR a deblocat licitația acum o săptămână, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 12 iunie 2024, conform Economedia. Lotul 3 are o lungime de 47 km, de la Zerind (județul Arad), ocolind municipiul Arad pe partea de nord-vest și intersectând DN 7 la conexiunea cu A11. Pe traseul acestuia vor fi construite 29 de poduri și pasaje, cel mai lung fiind pasajul de 591 metri peste Magistrala 200 București-Curtici, indică sursa citată.

Licitația pentru execuția Lotului 3 al Drumului Expres Oradea-Arad a fost publicată pe 23 februarie în SEAP, având o valoare estimată între 3,5 și 4 miliarde lei.

186 de solicitări de clarificare depuse de constructori

Potrivit sursei citate, constructorii au cerut clarificări despre finanțarea europeană, carierele/gropile de împrumut, au solicitat extinderea termenelor pentru depunerea ofertelor cu perioade cuprinse între 3 săptămâni și două luni, dar au cerut CNAIR să pună la dispoziție documente clare și complete pentru a întocmi ofertele tehnice și financiare.

În primă fază, constructorii au solicitat răspunsuri cu privire la sursa de finanțare pentru proiect și, în măsura în care proiectul menționat este finanțat din fonduri ale Uniunii Europene, dacă există și alte instituții ale UE/alte instituții/fondurile care finanțează în mod direct proiectul

Potrivit răspunsului acordat de CNAIR: „Prezentul Contract este finantabil prin Programul Transport 2021-2027, așa cum este menționat în cadrul Instrucțiunilor către Ofertanți, secțiunea II.2.13.Orice Program de finanțare presupune și o cotă de cofinanțare susținută prin Bugetul de Stat.

Condiția 1: Prezenta procedură de achiziție publică este inițiată sub incidența următoarei condiții: Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/ aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat și/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. În cazul în care, indiferent de motive, obținerea/ aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat și/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Autoritatea Contractantă estimează că va obține finanțarea necesară semnării contractului în primul semestru al anului 2024. Condiția 2: Autoritatea Contractantă nu va semna contractul de lucrări decât în situația în care devizul general și/sau indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiție vor fi actualizați /revizuiți. Autoritatea Contractantă estimează că va actualiza/revizui devizul general și/sau indicatorii tehnico-economici în cursul primului semestru al anului 2024.”

Accesul pe șantier restricționat și lipsa planșelor de detaliu

La solicitarea, din partea constructorului, a accesului pe șantier, CNAIR a declarat că „Beneficiarul va acționa în mod diligent pentru a asigura Antreprenorului accesul pe Șantier, în totalitate, cu respectarea termenelor contractuale. În ceea ce privește situația menționată de dumneavoastră vă informăm că, în implementarea contractului și numai în condițiile în care această situație va apărea, Autoritatea Contractantă va analiza această situație ținând cont de cauza care ar putea-o genera, iar în funcție de această cauză situația se va trata conform prevederilor contractuale și a Documentației de Atribuire. În implementarea Contractului se vor respecta prevederile Contractuale, ale HG nr. 1/2018, precum și cele în domeniul achizițiilor publice cu incidență în fiecare speță. De asemenea, în implementarea contractului, pot apărea situații pe care nici Autoritatea Contractantă și nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertării. În funcție de fiecare situație, și dacă este cazul, Autoritatea Contractantă va aplica în mod corespunzător prevederile Clauzei 37 [Modificări] din Condițiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilită în cadrul Contractului de Lucrări, precum și prevederile legale în vigoare în materia achizițiilor publice.

Totodată, constructorii s-au plâns că au identificat lipsa planșelor de detaliu, cum ar fi, dar fără a se limita la, planșele de detaliu pentru armarea elevațiilor culeelor, cofrarea radierelor și elevațiilor culeelor pentru pasajul 42a de la km 0+745 bretea 5 de la nod 5. Astfel, au cerut ca CNAIR să le ofere acces la această documentație. „Autoritatea Contractantă pune la dispoziția operatorilor economici planșele de detaliu pentru armarea elevațiilor culeelor, cofrarea radierelor și elevațiilor culeelor pentru pasajul 42a de la km 0+745 bretea 5 de la nod 5. În acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 3”, a venit răspunsul din partea CNAIR.