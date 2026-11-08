Un nou drum expres de 120 de kilometri se pregătește în România. Constructorii ucraineni anunță când încep lucrările

Lucrările la primul tronson al Drumului Expres Arad - Oradea sunt programate să înceapă în primăvara anului 2027. Constructorul ucrainean Automagistral Pivden, implicat în proiect alături de compania românească Precon Transilvania, a anunțat că își pregătește echipele pentru noul șantier.

Primul lot are o lungime de 33,7 kilometri și va contribui la realizarea unei legături rutiere rapide între autostrăzile A1 și A3. Proiectul complet va avea 120,47 kilometri și va fi împărțit în trei tronsoane.

Asocierea româno-ucraineană a semnat contractul în mai 2025, valoarea acestuia fiind de 2,32 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027, iar perioada de execuție prevăzută în contract este de 24 de luni.

Pe traseul primului lot vor fi construite 32 de poduri, pasaje și alte structuri, inclusiv un pasaj de 727 de metri peste calea ferată și drumul comunal DC77, potrivit economica.net

Constructorul ucrainean laudă dezvoltarea autostrăzilor din România

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Automagistral Pivden a transmis că România se află într-o perioadă de dezvoltare accelerată a infrastructurii rutiere, susținută în mare parte de fondurile europene.

„România traversează în prezent un adevărat avânt în construcția de autostrăzi, impunându-se drept unul dintre liderii europeni în dezvoltarea infrastructurii rutiere.

Principalul motor al acestui proces a fost finanțarea din partea Uniunii Europene, în special prin intermediul PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență). În cadrul acestei inițiative, România a obținut miliarde de euro pentru infrastructura de transport, fiind supusă unor termene stricte de implementare”, a transmis compania.

Constructorul a lucrat anterior pe tronsonul Chiribiș - Biharia al Autostrăzii Transilvania și se pregătește acum pentru proiectul Arad - Oradea.

„Acest traseu va crea o legătură de mare viteză de-a lungul graniței de vest a României, conectând autostrada A1 (în apropiere de Arad) cu autostrada A3 (în apropiere de Oradea)”, a explicat compania.

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Ordinul de începere a lucrărilor a fost stabilit de CNAIR pentru 1 martie 2027, după o amânare determinată în principal de limitările bugetare.

Drumul expres va face parte din coridorul european Via Carpathia, destinat să conecteze regiunile din apropierea Mării Baltice, Mării Negre și Mării Mediterane.

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