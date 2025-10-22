Un nou drum expres va fi construit în România. Antreprenorul a semnat contractul

Un nou drum expres va fi construit în România. Antreprenorul a semnat contractul
Drum de mare viteză / FOTO: Snapsaga, Unsplash.com

Anunț major pentru infrastructura rutieră din România: a fost confirmată semnarea pentru construirea unui nou drum expres.

Drumul expres Oar - Satu Mare, care va avea aproape 11 km, va asigura o nouă legătură pe cale rutieră. Marți, 21 octombrie a fost semnat contractul pentru realizarea drumului, potrivit directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Someș Expres. Informații tehnice despre noul drum expres

Contractul pentru execuția lucrărilor este de peste 720 de milioane de lei, fără TVA. Lucrările vor trebui duse la capăt în termen de 24 de luni, de Construcții Erbașu. Contractul pentru execuţia lucrărilor (FIDIC Roşu) este finanţat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Drumul expres Oar – Satu Mare, denumit „Someş Expres”, va avea două benzi pe sens, iar pe traseu vor fi construite inclusiv două noduri rutiere, două parcări, precum și un Centru de Întreţinere şi Control (CIC).

Acest nou drum expres va porni din şoseaua de centură a municipiului Satu Mare şi, în zona localităţii de frontieră Oar, se va racorda la drumul expres M49 de pe teritoriul Ungariei.

