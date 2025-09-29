Drumul expres care va lega Autostrada Moldovei de podul de la Brăila, mai aproape de realitate. „Un pas uriaș pentru infrastructura rutieră” VIDEO

Autor: Maria Mora
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 14:36
279 citiri
Drumul expres care va lega Autostrada Moldovei de podul de la Brăila, mai aproape de realitate. „Un pas uriaș pentru infrastructura rutieră” VIDEO
Proiect drum Focșani - Brăila FOTO Facebook/Ciprian Șerban

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, anunță luni, 29 septembrie, că drumul Expres Focșani-Brăila are constructor. Va avea 73,5 km și va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România.

Aproape 900 de milioane de euro va costa proiectarea și execuția drumului expres care va lega Autostrada „Moldovei” A7 de podul peste Dunăre de la Brăila. Contractul a fost atribuit unei asocieri conduse de constructorul român UMB.

”Drumul Expres Focșani-Brăila are constructor! Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a atribuit contractul pentru realizarea Drumului Expres Focșani-Brăila către Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade – Arcada Company, cu o ofertă de 4,29 miliarde lei (fără TVA)”, transmite ministrul Transporturilor, într-o postare pe Facebook.

Drumul expres Focșani – Brăila va avea 73,5 km și va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România.

Durata contractului este de 6 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție. Ciprian Șerban precizează că proiectul include: 57 de poduri și viaducte, 6 noduri rutiere (inclusiv legătura cu A7 și Podul de la Brăila), 2 parcări și un spațiu de servicii cu benzinărie și zonă de alimentație publică.

”Drumul expres va asigura conexiunea dintre Autostrada Moldovei (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila–Galați, dar și legătura mai departe spre Tulcea și Constanța. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027 și Bugetul de Stat”, mai anunță ministrul.

Șerban afirmă că este un pas uriaș pentru infrastructura rutieră din România și pentru dezvoltarea regiunii.

Încă o companie românească profitabilă, preluată de un gigant din Ungaria. Motivele pentru care Viktor Orban investește masiv în țara noastră
Încă o companie românească profitabilă, preluată de un gigant din Ungaria. Motivele pentru care Viktor Orban investește masiv în țara noastră
Statul maghiar continuă investițiile, respectiv achizițiile de active foarte profitabile, în România. Cel mai recent succes bifat de Ungaria vizează o afacere din domeniul construcțiilor....
Mii de concedieri la una dinte cele mai mari companii aeriene. Ce posturi sunt vizate
Mii de concedieri la una dinte cele mai mari companii aeriene. Ce posturi sunt vizate
Lufthansa a confirmat că până în 2030 va renunța la 4.000 de angajați din sectorul administrativ, pe fondul eforturilor de a digitaliza, automatiza și consolida procedurile, a anunțat luni...
#drum expres, #focsani braila, #drum focsani braila, #Autostrada Moldovei, #pod dunare , #infrastructura
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Emma Raducanu a vorbit despre originile sale si publicul a ramas "socat". Ce scriu americanii
a1.ro
Ce diferenta de varsta exista intre Roxana Nemes si sotul ei, Calin Hagima. Artista a nascut
DigiSport.ro
Anul trecut s-a retras din tenis si a fost o surpriza de proportii. Azi a facut marele anunt

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Drumul expres care va lega Autostrada Moldovei de podul de la Brăila, mai aproape de realitate. „Un pas uriaș pentru infrastructura rutieră” VIDEO
  2. Încă o companie românească profitabilă, preluată de un gigant din Ungaria. Motivele pentru care Viktor Orban investește masiv în țara noastră
  3. Mii de concedieri la una dinte cele mai mari companii aeriene. Ce posturi sunt vizate
  4. Cel mai mare combinat din țară este în prag de dezastru. „Toţi cei 3.300 de angajaţi rămaşi sunt în şomaj generalizat”
  5. Din Alexandria la Zurich. Povestea româncei care unește inteligența artificială și sustenabilitatea
  6. BERD face prognoze optimiste – TradeVille
  7. Revoluția tehnologică pregătită de arabi. Ce a discutat președintele Emiratelor cu delegația SUA
  8. Tensiune pe piața muncii: Românii caută joburi pe termen scurt presați de lipsa banilor, dar angajatorii vor calificați și stabili. Rezultatul?
  9. Cum vrea o companie auto germană să facă inutilă mașina personală. Autovehiculele electrice cu șofer la distanță intră pe piața europeană
  10. Nicușor Dan, despre rectificarea bugetară: ”Va asigura funcționarea statului în mod normal”