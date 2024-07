Opt firme au depus oferte pentru a construi cei sub 40 de kilometri din lotul 2 al Drumului Expres Arad - Oradea, dintre care cinci sunt ori compuse doar din firme turcești ori au ca lideri de asociere companii din Turcia, a informat luni, 29 iulie, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Licitația pentru construcția celor 39,7 kilometri a primit oferte de la următoarele companii: Asocierea BOG'ART SRL (lider) - Trace Group Hold PLC - G.P. Group JSC (Romania - Bulgaria); Asocierea Construcţii Erbaşu SA (lider) - Concelex SRL (România); Asocierea Drum Asfalt SRL (lider) - Automagistral Pivden SRL - (România - Ucraina); Asocierea IC Ictas Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Rotary Construcții Mentenanţă SA (Turcia - România); Asocierea Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S. (lider) - Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. - (Turcia); Nurol Insaat ve Ticaret A.S. (Turcia); Asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret ve Sanayi A.S (lider) - Straco Holding SRL (Turcia - România); Asocierea Ozaltin Insaat Ticaret ve Sanayi A.S. (lider) - Infravis SRL (Turcia - România), conform Agerpres.

Câştigătorul contractului cu o valoare estimată de 3,41 miliarde de lei (fără TVA), finanţat prin Programul Transport (PT), trebuie să construiască acest lot în 24 de luni.

Potrivit directorului general al companiei de drumuri, contractul prevede inclusiv construcţia unui pod de o complexitate tehnică ridicată (în lungime de 1.091 m), realizarea drumului de legătură cu Ungaria (în lungime de 10 km) şi un punct de trecere a frontierei (PTF).

Ads

Drumul Expres Arad - Oradea are o lungime totală de 120,47 km şi este împărţit în 3 loturi: Lotul 1 (33,7 km), la care se adaugă drumul de legătură cu DN79 (Salonta), în lungime de 5,3 km; Lotul 2 (39,7 km), la care se adaugă drumul de legătură până la graniţa cu Ungaria (10 km) şi Lotul 3 (47,07 km), la care se adaugă drumul de legătură cu zona industrială Arad Vest (2,9 km).

Traseul Drumul Expres Arad - Oradea porneşte din sud-estul localităţii Oradea (drumul de legătură dintre Centura Oradea şi A3) şi se încheie la intersecţia Variantei de Ocolire Arad cu DN7.

Ads