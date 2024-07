Cum ajungi mai ușor în Grecia, cu mașina. Rutele recomandate de românii care au călătorit în această țară, anul acesta

Românii care au călătorit deja în Grecia în 2024 recomandă, în mare majoritate, ruta prin Veliko Târnovo, de la Ruse la vama Kulata, la granița Bulgariei cu Grecia, chiar dacă este mai lungă. Acest traseu este preferat în detrimentul celui mai scurt prin Pleven, arată Libertatea.ro

„Pe varianta prin Veliko eviți camioane, tiruri și autocare,” menționează un utilizator pe Forum Grecia, un grup de Facebook dedicat turiștilor care călătoresc pe țărmul Mării Egee. Avantajele acestui traseu sunt starea mai bună a drumului și numărul redus de localități prin care se trece. „L-am făcut și pe Pleven acum 2 săptămâni. Nu e de speriat, dar clar pe Veliko e mai bun,” adaugă un alt șofer. Totuși, utilizatorii avertizează asupra camerelor și radarului de pe traseu.

„Clar prin Veliko! E drumul mult mai bun și nu treceți prin 255 de localități până la autostradă,” afirmă un alt comentator.

Conform Google Maps, traseul prin Pleven – Sofia – Kulata are 494 kilometri și se parcurge în 5 ore și 38 de minute. Traseul prin Veliko Târnovo – Stara Zagora – Plovdiv – Sofia – Kulata are 614 kilometri și durează 7 ore și 20 de minute. Un traseu intermediar, Ruse – Loveci – Sofia – Kulata are 545 de kilometri și se parcurge în 7 ore și 12 minute.

Însă, ajungerea la Ruse devine mai complicată din cauza închiderii parțiale a Podului Prieteniei Giurgiu-Ruse pentru lucrări de întreținere, care vor începe pe 10 iulie și vor dura câte patru luni și jumătate pentru fiecare bandă, circulația desfășurându-se semaforizat pe o singură bandă. Cei care doresc să evite așteptările pot opta pentru trecerea graniței prin Călărași-Silistra, cu bacul. De acolo există două variante: una prin Ruse – Pleven – Sofia – Kulata (629 kilometri, 8 ore) și alta via Șumen – Veliko Târnovo (658 kilometri, 8 ore 22 minute).

Pentru românii din Transilvania, Banat și Oltenia, traversarea pe podul Calafat-Vidin reprezintă o alternativă pentru evitarea cozilor la podul Giurgiu-Ruse. Traseul trece prin Montana – Sofia – Blagovgrad – Kulata și are o lungime de 379 de kilometri, care se pot parcurge în 5 ore, conform Google Maps.

De asemenea, românii trebuie să achiziționeze vinieta electronică pentru folosirea infrastructurii rutiere din Bulgaria. Potrivit consultantului în turism Traian Bădulescu, anual, aproximativ 1,3 milioane de români călătoresc în Grecia, iar alți 800.000 în Bulgaria.

