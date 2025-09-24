Orașul din sudul Europei care a închis circulația pe un drum ca să nu fie deranjați cerbii și căprioarele în perioada de împerechere

Autor: Maria Popa
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 17:11
Orașul din sudul Europei care a închis circulația pe un drum ca să nu fie deranjați cerbii și căprioarele în perioada de împerechere
Căprioare Foto: Pixabay

Primarul orașului Chiuro, din regiunea Lombardia, Italia, a semnat o ordonanță unică pentru a proteja căprioarele și cerbii aflați în perioada de împerechere.

Măsura se referă la o interdicție de două luni a traficului nocturn în Val Fontana, la 1.800 de metri altitudine.

De asemenea, închiderea totală a traficului rutier, ce acoperă o porțiune de aproximativ 3 kilometri între Campello și Campiascio, va fi în vigoare între orele 22:00 și 5:00 până în data de 31 octombrie.

Persoanele care încalcă măsura vor primi amenzi cuprinse între 80 și 330 de euro.

„Cel mai crucial moment al ciclului lor de viață”

„Traficul nocturn de pe drumul Val Fontana a crescut în ultimii ani. Tot mai mulți turiști curioși și entuziaști sunt dornici să observe căprioarele și cerbii în plin ritual reproductiv. Acest comportament, chiar dacă este motivat de un interes naturalist, poate avea consecințe grave, deranjând animalele în cel mai crucial moment al ciclului lor de viață și mai ales că riscul traversărilor neașteptate crește și poate duce la accidente rutiere”, spune primarul.

Decizia de închidere a drumului este considerată un act de respect pentru natură și echilibrul ei delicat, potrivit Corriere della Sera.

Edilul din Chiuro precizează că drumul este închis mașinilor, dar turiștii pot să urce pe jos. „Este important să rămâneți pe traseele marcate, în locuri ascunse, fără a vă apropia prea mult de animale, să folosiți binocluri sau telescoape pentru observare de la distanță, să evitați să vorbiți tare sau să faceți zgomot și să nu folosiți farurile sau lanternele”, adaugă primarul.

