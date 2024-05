Încă un bloc din Slănic aflat în zona străzii surpate va fi evacuat, anunță prefectul de Prahova

Prefectul judeţului Prahova, Emil Drăgănescu, a anunţat, joi seară, că încă un bloc din Slănic, aflat în zona străzii 23 August, care s-a surpat în urmă cu o săptămână, va fi evacuat.

Potrivit acestuia, craterul îşi lărgeşte marginile, astfel că autorităţile au decis să intervină şi să evacueze încă un bloc.

Prefectul a arătat că zona nu s-a stabilizat pe cale naturală, până la acest moment, motiv pentru care s-a decis intervenţia de urgenţă.

"Azi dimineaţă, în timp ce mă aflam aici pentru acţiunea Crucii Roşii de sprijinire a oamenilor evacuaţi, fiind la faţa locului, am constatat împreună cu reprezentanţii Primăriei şi ai Electrica, care încercau degajarea unui stâlp, faptul că această sufuziune îşi lărgeşte marginile, acest lucru făcându-ne să luăm decizia de a interveni rapid şi de a evacua încă un bloc. O să solicităm membrilor CJSU o nouă şedinţă prin care să validăm această intervenţie rapidă, întrucât zona trebuie stabilizată. Practic, am observat că pe cale naturală această zonă încă nu s-a stabilizat şi, având în vedere că perioada este una destul de liniştită pentru cei care lucrează, (...) am luat hotărârea ca de urgenţă să intervenim asupra acestei sufuziuni. În momentul de faţă se află la faţa locului specialiştii care ne-au fost alături de fiecare dată, plus unii noi. Vom face (...) o analiză cu constructorii care au dorit să vină în sprijinul nostru şi să ne dea anumite sfaturi în acest sens, cu reprezentanţii Institutului Geologic al României, ai Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti", a spus Emil Drăgănescu.

O stradă din oraşul prahovean Slănic s-a prăbuşit, săptămâna trecută, pe o suprafaţă de peste 60 de metri pătraţi, adâncimea craterului având circa doi metri, astfel că autorităţile au decis evacuarea localnicilor din zonă. Peste 40 de persoane au fost evacuate la acel moment.

