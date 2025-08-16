Un drum de poveste prin munți care leagă două orașe importante din România s-a redeschis după modernizare. Nechifor Lipan din Baltagul și-ar fi găsit sfârșitul în zona plină de istorie

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 16 August 2025, ora 18:57
570 citiri
Un drum de poveste prin munți care leagă două orașe importante din România s-a redeschis după modernizare. Nechifor Lipan din Baltagul și-ar fi găsit sfârșitul în zona plină de istorie
Construit între 1902 și 1914, la ordinul Regelui Carol I, Drumul Talienilor a fost inițial un obiectiv strategic FOTO ziarpiatraneamt.ro

Un vechi drum de munte, încărcat de istorie și plin de legende, a fost redeschis și face legătura între județul Neamț și Suceava.

Drumul Talienilor, care leagă Borca de Mălini, a fost complet modernizat, iar lucrările pe tronsonul Văleni – Stânișoara – Iesle – limita cu județul Neamț au fost recepționate la sfârșitul săptămânii trecute. Modernizarea celor 14,6 kilometri de drum a costat aproximativ 112 milioane de lei (cu TVA), finanțare obținută prin PNDL, contractul fiind semnat în ianuarie 2022, potrivit ziarpiatraneamt.ro.

Construit între 1902 și 1914, la cererea Regelui Carol I, Drumul Talienilor a fost inițial un obiectiv strategic, menit să unească Valea Moldovei cu Valea Bistriței din motive militare și comerciale.

Legende

Lucrările au fost realizate de meșteșteri italieni, pe care localnicii i-au numit „talieni”, denumire care a rămas până astăzi. De-a lungul timpului, acest traseu montan a fost martor la lupte grele din cel de-Al Doilea Război Mondial, sute de soldați pierzându-și viața aici, dar și sursă de inspirație literară – Mihail Sadoveanu l-a transformat în „drumul Baltagului” pe care Vitoria Lipan pornește în căutarea lui Nechifor.

Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine, culminând cu Pasul Stânișoara, punctul de graniță dintre cele două județe, scrie sursa citată.

Aici este prevăzută amenajarea unei porți de intrare, a unei parcări generoase și a unui punct de belvedere, de unde turiștii vor putea admira în voie priveliștile montane.

Pentru cei care îl parcurg, silvicultorii de la Ocolul Silvic Borca au amenajat și un loc de popas, în Pasul Stânișoara, acolo unde și-ar fi găsit sfârșitul Nechifor Lipan, potrivit monitorulsv.ro.

”Aici fusese soarta lui Nechifor Lipan, să cadă ca-ntr-o fântână, lovit și brâncit de mâna dușmanului. Nimeni nu mai putuse vedea acea cruntă priveliște. Oamenii călători treceau fără grijă pe sus; păstorii n-aveau într-acolo loc de apropiere. Soarele de toamnă răsărise și asfințise asupra mortului singur și asupra calului zdrobit. Veniseră asupra leșurilor ploile cele negre; hultanii și corbii stăteau asupra lor ciucur; iar în vremea nopților au venit dihaniile din râpile muntelui, sprijinind în mort labele și trăgând cu colții. Numai acest câine a știut toate și a vegheat în preajma până ce l-a alungat foamea către oamenii vii. S-a mai întors din când în când și a mai așteptat; după aceea, într-o zi, a sosit vifor și ninsoare și iarna a astupat râpa. Acuma soarele a curățat-o și a eliberat-o, după o voință a lui Dumnezeu…” – fragment din romanul ”Baltagul”, de Mihail Sadoveanu.

„Este un proiect început în vremea fostei administrații, care face legătura între județele Suceava și Neamț, de la Mălini la Borca. Țin să subliniez eforturile primarului comunei Mălini, Petru Nistor, care a fost un susținător consecvent al realizării acestui drum.

Drumul Talienilor înseamnă pentru județul nostru mai mult decât infrastructură – înseamnă turism, dezvoltare și o legătură rutieră sigură prin munți”, a declarat Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava.

Pățania unui turist român, pe drumul de întoarcere din Grecia: ”Cu o nevastă care mă înjură de 4 ore, fără să respire...”
Pățania unui turist român, pe drumul de întoarcere din Grecia: ”Cu o nevastă care mă înjură de 4 ore, fără să respire...”
Grecia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile, sfaturile și întâmplările referitoare la concediile petrecute în paradisul elen abundă pe...
Apa din mai multe fântâni din județul Neamț este nepotabilă. Bacteriile periculoase descoperite
Apa din mai multe fântâni din județul Neamț este nepotabilă. Bacteriile periculoase descoperite
Apa din mai multe fântâni din Farcaşa şi Borca, localităţi afectate de inundaţii la sfârşitul lunii iulie, este nepotabilă, a informat Prefectura Neamţ. Situaţia a ieşit la iveală...
#drum, #drumul talienilor, #legende, #suceava, #Neamt , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai frumos copil din lume" are acum 24 de ani si a spus "Da"! S-a logodit cu un actor
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Kasparov nu s-a putut abtine, dupa ce imaginile cu Trump si Putin in Alaska au facut inconjurul lumii

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. George Simion a fost naș la nunta verișoarei, fiica unui deputat AUR. Ceremonia a avut loc la palatul de lângă București, folosit de trei dictatori ai României FOTO
  2. Un drum de poveste prin munți care leagă două orașe importante din România s-a redeschis după modernizare. Nechifor Lipan din Baltagul și-ar fi găsit sfârșitul în zona plină de istorie
  3. Momentul unui jaf de 90 de secunde comis în plină zi. Hoții au luat diamante și ceasuri de lux VIDEO
  4. Cerințele lui Putin au rămas neschimbate, dar „le-a împachetat” diferit pentru Trump. Marea condiție a Kremlinului pentru a încheia războiul din Ucraina
  5. Ședință a „coaliției voluntarilor”. Țările europene care susțin Ucraina, discuții importante înainte ca Zelenski să ajungă în SUA
  6. Arnold Schwarzenegger, „terminator” pentru Trump. "Am văzut conferința de presă cu Putin. Ai stat acolo ca un tăițel ud. Mai aveai să îi ceri un autograf". Clip vechi, viral acum VIDEO
  7. Momente dramatice la malul mării. Turiștii aflați pe plajă au făcut lanț uman ca să salveze trei persoane. Una a murit. „Când steagul roșu e sus, marea nu iartă” VIDEO
  8. Mega afacerea pe care americanii vor să o facă cu Rusia. Pentru ce ar putea fi utilizate spărgătoarele de gheaţă nucleare ale Kremlinului. „Mare miză”
  9. Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul
  10. Politicieni ruși de rang înalt jubilează la Moscova, după întâlnirea dintre Putin și Trump. „Sarcinile operațiunii speciale vor fi îndeplinite”