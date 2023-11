Județul din România unde un șef de la Mediu nu recomandă drumețiile: ”Este foarte periculos”

Șeful Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Covasna, Gheorghe Neagu, avertizează populația în ceea ce privește siguranța în timpul drumețiilor în județ.

Chiar dacă se apropie iarna și urșii ar trebui să intre în hibernare, acesta nu recomandă aventurile în natură din cauză că riscul unui atac este în continuare destul de mare.

„Este foarte periculos. Eu n-aș recomanda la nimeni drumeții la ora actuală în județ pentru că suntem oameni și cu toții vedem acele locuri de picnic goale, care în anii trecuți erau frecventate de locuitorii din oraș. Am trecut de multe ori sâmbătă și duminică și foarte puțini aventurieri am văzut să facă un grătar, așa cum era acum 10-15 ani în urmă și să stea întinși la soare pe iarbă, chiar și în zona Șugașului sau în zona Vâlcele. Am atenționat lumea și atenționăm în continuare ca atunci când chiar pătrundem în pădure, să fim în grup, să facem zgomot ca să anunțăm că suntem prezenți, nu să ne întâlnim față în față cu animalul și să nu știm ce să facem”, a spus, la finalul săptămânii trecute, în cadrul unei conferințe de presă, șeful Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Covasna, Gheorghe Neagu.

Autoritățile au mai punctat că va urma o perioadă de liniște odată cu venirea iernii, însă doar dacă vremea va fi cu adevărat rece. În acest caz, urșii vor intra în hibernare, dar chiar și în aceste condiții, excursiile în natură nu sunt recomandate, mai spune directorul APM Covasna, iar cei curajoși care se aventurează trebuie să fie extrem de vigilenți și bine echipați, covasnamedia.ro.

Estimările actuale ale asociațiilor de vânătoare indică un efectiv de 2.183 de urși, dar autoritățile anticipează o creștere în primăvară, odată cu nașterea puilor.

Reamintim că în 2023 trei persoane au fost rănite în urma întâlnirilor cu urșii. Este vorba despre trei bărbați, unul din comuna Sita Buzăului și alți doi din Belin.