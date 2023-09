Cum arată Drumul Osiei după lucrările de modernizare de 7,3 milioane de lei. Ciprian Ciucu a participat la redeschidere

Edilul Sectorului 6 Ciprian Ciucu a participat duminică, 10 septembrie, la redeschiderea circulaţiei pe Drumul Osiei, după modernizare.

Astfel, lucrările pentru modernizarea Drumului Osiei din Militari care leagă Sectorul 6 de Chiajna au fost finalizate în trei luni, conform Primăriei Sector 6, iar circulaţia este pe două benzi, fiind trotuare şi o pistă de biciclete.

„Drumul Osiei era o stradă aflată într-o stare avansată de degradare, fără trotuare şi plină de gropi. Ca un drum de ţară de mult uitat. După fiecare ploaie, bucureştenii erau nevoiţi să poarte cizme de cauciuc până la Bd. Iuliu Maniu. Noroaiele ajungeau până la gleznă. Iar şoferii evitau cât puteau Osiei, ca să nu-şi distrugă maşinile. Cei de la STB se plângeau că autobuzele aveau nevoie des de repaţii. Cu toţii îl numeau «Drumul Oaselor»”, arată comunicatul de presă al Primăriei Sectorului 6.

În 2021, la solicitarea primarului Ciprian Ciucu, strada a fost trecută din administrarea Primăriei Capitalei în cea a Primăriei Sectorului 6 (PS6) şi au fost demarate procedurile pentru reabilitarea ei.

Doi ani de formalităţi birocratice, trei luni de şantier

Pentru Drumul Osiei au fost făcute primele exproprieri din istoria PS6: 36, în valoare de 7 milioane de lei. Au urmat: obţinerea avizelor, autorizaţiilor, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, licitaţia... Doi ani de hârtii, până să se intre propriu-zis cu buldozerul. Execuţia a început în luna iunie, iar astăzi, după trei luni, a devenit o şosea care respectă toate standardele de calitate şi de siguranţă. Are gaze, canalizare, electricitate etc.

„În sfârşit, Drumul Osiei, atât de cerut de bucureşteni, este în mare parte gata. Ne-am apucat de şantierul propriu-zis la începutul acestei veri, dar de fapt lucrăm ca acest drum să existe, mă refer la partea birocratică, de mai bine de doi ani. A fost nevoie să facem exproprieri pentru a lărgi drumul, cu trotuare, piste de biciclete. Am făcut studii de trafic, proiectare şi execuţie reţele de utilităţi, execuţie drum…”, a declarat primarul Ciprian Ciucu, potrivit sursei menţionate.

Primul tronson, dat în folosinţă duminică, porneşte de la intersecţia cu Bd. Iuliu Maniu spre Chiajna. Are o lungime de aproape 600 metri, două benzi de circulaţie, trotuare prevăzute cu alveole pentru copaci, stâlpi de iluminat, piste de biciclete pe ambele sensuri (cu lăţimea de 1,5 m fiecare), staţie STB. Primii 200 de metri de carosabil, de la Bd. Iuliu Maniu, au 4 benzi cu lăţimea de 3 metri fiecare (o bandă de acces spre complex şi 3 benzi de ieşire spre Iuliu Maniu).Au fost plantaţi 60 de arţari.

Lucrarea a costat 7,3 milioane de lei cu TVA. Două treimi din costul proiectului sunt asigurate prin programul guvernamental Anghel Saligny, pentru care am aplicat încă din noiembrie 2021.

Urmează tronsonul 2 al Drumului Osiei

Tronsonul 2 are o lungime de circa 300 de metri şi urmează să fie şi el reabilitat. Doar că aici se aşteaptă ca instanţa să dea decizia de expropriere. O societate italiană blochează lucrarea pentru doar 1,5 metri lăţime.

„Din punct de vedere tehnic, Drumul Osiei are 800 de metri, din care am executat aproximativ 600 de metri. L-am fi făcut pe tot dacă nu am fi avut probleme în justiţie: o firmă italiană a atacat acest proiect din motive care îmi scapă. Dânşii ar fi fost expropriaţi pe o cantitate neglijabilă, cam un metru şi jumătate – un nimic raportat la suprafaţa cu multe hectare de care dispun. Am avut discuţii, însă firma a fost refractară la orice propunere, nefiind interesată deloc de binele public. Încă suntem în justiţie şi vom merge mai departe”, a explicat Ciprian Ciucu, potrivit sursei amintite.

