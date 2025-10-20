Transfăgărășanul și Transalpina, închise de luni. Anunțul făcut de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Autor: Adrian Zia
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 16:57
250 citiri
Transfăgărășanul și Transalpina, închise de luni. Anunțul făcut de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
Transfăgărășanul și Transalpina, închise de luni FOTO Facebook/CNAIR

Circulaţia rutieră s-a închis începând de luni, 20 octombrie, pe DN7C (Transfăgărăşan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) şi Bâlea Cascadă (km 130+800) şi pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200), anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA.

Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente, viscole şi avalanşe frecvente.

”Luni, 20.10.2025, circulaţia rutieră s-a închis pe DN7C (Transfăgărăşan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) şi Bâlea Cascadă (km 130+800) şi pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200)”, informează compania.

Măsura închiderii circulaţiei pe aceste sectoare montane a fost luată în baza proceselor verbale emise de Comisiile de Revizie Specială, formate din reprezentanţi ai CNAIR Central, DRDP Bucureşti, DRDP Braşov, DRDP Cluj şi DRDP Craiova, în conformitate cu reglementările tehnice din „Normativul privind circulaţia rutieră pe drumurile montane - Drumul Naţional DN 7C „Transfăgărăşan” şi Drumul Naţional DN 67 C „Transalpina”, indicativ AND 615-2020, aprobată prin Decizia directorului general al CNAIR SA nr.1287/02.10.2020 şi prin Ordinul comun al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii şi al ministrului Afacerilor Interne nr.106/01.02.2021 şi nr.28/17.02.2021.

Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente, viscole, avalanşe frecvente, căderi masive de stânci, pietre, viituri, alunecări de teren, fenomene sub formă de ceaţă şi polei.

”De asemenea, precizăm că la altitudine instabilitatea atmosferică este accentuată şi poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment. Sectoarele de drum închise circulaţiei sunt semnalizate corespunzător”, mai arată compania.

Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale şi autostrăzipot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, la numerele de telefon 021/9360 şi pe prima pagină, www.cnadnr.ro, DISPECERAT - Situaţia Drumurilor Naţionale, dar şi pagina de Facebook a companiei.

Restricții de circulație pe DN1. Drumurile montane care se închid din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile
Restricții de circulație pe DN1. Drumurile montane care se închid din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile
Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță luni dimineață, 20 octombrie, că sunt impuse mai multe restricții și închideri de circulație pe drumurile naționale și montane, din cauza...
Încă un sector din Transalpina se închide din cauza viscolului, avalanşelor şi a căderilor de stânci VIDEO
Încă un sector din Transalpina se închide din cauza viscolului, avalanşelor şi a căderilor de stânci VIDEO
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă că, din cauza viscolului, a avalanşelor şi a căderilor de stânci, se închide încă un sector din DN 67C...
#drumuri inchise zapada, #Transfagarasan inchis, #Transalpina inchisa , #drumuri
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un sofer de autocar a murit, dupa ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reactia premierului
ObservatorNews.ro
Ajutor de sarbatori pentru 4,6 milioane de pensionari. Cati bani vor primi
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. PSD cere reluarea procedurii pentru pensiile magistraților după decizia CCR. Sorin Grindeanu: „Este clar că s-a mers pe repede înainte”
  2. Firma care ar fi rupt sigiliul la blocul explodat din Rahova era inactivă fiscal din august, anunță ANAF. S-a întâmplat după acțiunea "Cuibul cu fantome"
  3. Cum s-a transformat tragedia din Rahova, cauzată de o explozie de gaze, într-o teorie conspiraționistă. Campania ar fi fost lansată de un susținător al lui Călin Georgescu
  4. Comportamentul misterios al bizonilor anunță o schimbare ecologică majoră în Statele Unite
  5. Nicușor Dan, după verdictul CCR: „Imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ”
  6. Șeful Senatului, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: "Se reia procedura"
  7. Datoriile CFR blochează circulația a peste 30 de trenuri de călători. De când se suspendă totul și care sunt garniturile feroviare trase pe dreapta
  8. Ludovic Orban sare în apărarea Guvernului Bolojan după decizia CCR: „Nu există niciun motiv ca premierul să-și depună mandatul”
  9. Ce opțiuni are Guvernul Bolojan pentru a adopta legea pensiilor magistraților, după decizia CCR prin care a fost declarată neconstituțională
  10. Transfăgărășanul și Transalpina, închise de luni. Anunțul făcut de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Ultimele emisiuni

Acum 4 ore

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026