Aproape 90 de milioane de euro, costul modernizării a 56 de km de drum județean. Proiectul leagă mai multe județe din vestul țării

Aproape 90 de milioane de euro, costul modernizării a 56 de kilometri de drum județean FOTO Facebook /ADR Vest

Modernizarea Drumului Județean 684 a primit finanțare printr-un proiect european în valoare totală de aproape 90 de milioane de euro, anunță Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) vineri, 3 octombrie. Proiectul leagă trei județe, Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara.

Investiția va transforma un drum aproape impracticabil pe anumite porțiuni într-o cale de acces către autostrada A1, pentru oamenii din mai multe localități, transmite ADR Vest.

În plus, odată cu modernizarea celor 56 de kilometri de drum, mai multe obiective turistice din Regiunea Vest vor deveni mai accesibile pentru vizitatori, inclusiv peștera de la Românești, bisericile din lemn și peisajele montane spectaculoase din Munții Poiana Ruscă.

Drumul va avea două componente – una ce leagă județele Timiș și Caraș-Severin, pe traseul Coșava – Tomești – Luncanii de Jos – Rusca Montană – Voislova; iar cealaltă - va lega județul Caraș-Severin de Hunedoara, pe traseul Rusca Montană – Lunca Cernii de Jos, unde va face conexiunea cu DJ 687D, modernizat în trecut prin Regio-POR și care traversează alte zone turistice.

Valoarea finanțării nerambursabile este de aproape 48 de milioane de euro, asigurată prin Programul Regional Vest 2021-2027, gestionat de ADR Vest.

„Unul dintre obiectivele pe care ni le-am propus prin Programul Regional Vest este să dezvoltăm o regiune conectată, în care locuitorii să aibă acces mai rapid la servicii, locuri de muncă și șanse egale de dezvoltare. De aceea, acest drum strategic este foarte important pentru noi, pentru că el va deschide zona Munților Poiana Ruscă spre investiții, turism și oportunități economice. În același timp, proiectul reprezintă un exemplu foarte bun de colaborare între consiliile județene, cu efecte pozitive pe termen lung asupra întregii regiuni”, a declarat Georgiana Radac, director Direcția Generală Autoritate de Management PR Vest 2021-2027, ADR Vest.

Proiectul va fi implementat în parteneriat de Consiliul Judeţean Timiş, Consiliul Județean Caraș-Severin și Consiliul Judetean Hunedoara și are ca termen de finalizare data de 30 iunie 2029.

