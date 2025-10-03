Aproape 90 de milioane de euro, costul modernizării a 56 de km de drum județean. Proiectul leagă mai multe județe din vestul țării

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 11:20
244 citiri
Aproape 90 de milioane de euro, costul modernizării a 56 de km de drum județean. Proiectul leagă mai multe județe din vestul țării
Aproape 90 de milioane de euro, costul modernizării a 56 de kilometri de drum județean FOTO Facebook /ADR Vest

Modernizarea Drumului Județean 684 a primit finanțare printr-un proiect european în valoare totală de aproape 90 de milioane de euro, anunță Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) vineri, 3 octombrie. Proiectul leagă trei județe, Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara.

Investiția va transforma un drum aproape impracticabil pe anumite porțiuni într-o cale de acces către autostrada A1, pentru oamenii din mai multe localități, transmite ADR Vest.

În plus, odată cu modernizarea celor 56 de kilometri de drum, mai multe obiective turistice din Regiunea Vest vor deveni mai accesibile pentru vizitatori, inclusiv peștera de la Românești, bisericile din lemn și peisajele montane spectaculoase din Munții Poiana Ruscă.

Drumul va avea două componente – una ce leagă județele Timiș și Caraș-Severin, pe traseul Coșava – Tomești – Luncanii de Jos – Rusca Montană – Voislova; iar cealaltă - va lega județul Caraș-Severin de Hunedoara, pe traseul Rusca Montană – Lunca Cernii de Jos, unde va face conexiunea cu DJ 687D, modernizat în trecut prin Regio-POR și care traversează alte zone turistice.

Valoarea finanțării nerambursabile este de aproape 48 de milioane de euro, asigurată prin Programul Regional Vest 2021-2027, gestionat de ADR Vest.

„Unul dintre obiectivele pe care ni le-am propus prin Programul Regional Vest este să dezvoltăm o regiune conectată, în care locuitorii să aibă acces mai rapid la servicii, locuri de muncă și șanse egale de dezvoltare. De aceea, acest drum strategic este foarte important pentru noi, pentru că el va deschide zona Munților Poiana Ruscă spre investiții, turism și oportunități economice. În același timp, proiectul reprezintă un exemplu foarte bun de colaborare între consiliile județene, cu efecte pozitive pe termen lung asupra întregii regiuni”, a declarat Georgiana Radac, director Direcția Generală Autoritate de Management PR Vest 2021-2027, ADR Vest.

Proiectul va fi implementat în parteneriat de Consiliul Judeţean Timiş, Consiliul Județean Caraș-Severin și Consiliul Judetean Hunedoara și are ca termen de finalizare data de 30 iunie 2029.

Nicușor Dan, luat la rost pe străzile Timișoarei. "De ce ne-ați mințit în scris, domnule președinte? Rușine să vă fie!" VIDEO
Nicușor Dan, luat la rost pe străzile Timișoarei. "De ce ne-ați mințit în scris, domnule președinte? Rușine să vă fie!" VIDEO
Președintele Nicușor Dan a fost luat la rost de un cetățean nemulțumit, marți, 30 septembrie, în timp ce se afla la o plimbare prin centrul Timișoarei, alături de primarul orașului de pe...
Președintele Nicușor Dan, derutat la ceremonia militară de la Timișoara. Nu părea să știe că soldații îi vor da onorul VIDEO
Președintele Nicușor Dan, derutat la ceremonia militară de la Timișoara. Nu părea să știe că soldații îi vor da onorul VIDEO
Președintele României, Nicușor Dan, a fost vizibil derutat de ceremonialul militar la care a asistat, în ziua de 30 septembrie 2025, la Timișoara. Conform protocolului, cu prilejul...
#drumuri judetene, #modernizare drum, #Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest, #Timisoara, #Hunedoara, #caras severin , #drumuri
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Acuzata ca i-a distrus casnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac inconjurul lumii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Greta Thunberg acuză că a fost răpită de forţele israeliene. Proteste la nivel mondial, după reținerea voluntarilor de pe ambarcaţiunile flotilei pentru Gaza VIDEO
  2. Avertisment de ultimă oră al Registrului Auto Român (RAR) pentru toți șoferii: „De acum te poți considera informat!”. Ce trebuie să știi despre anvelopele „all season”
  3. Aproape 90 de milioane de euro, costul modernizării a 56 de km de drum județean. Proiectul leagă mai multe județe din vestul țării
  4. Mașină de poliție lovită în timpul unei misiuni de un șofer în vârstă de 72 de ani. Agenții mergeau la un alt accident provocat de un senior VIDEO
  5. „România nu va accepta lecții despre democrație de la Rusia”. Reacția MAE după discursul lui Putin
  6. Discursul lui Putin i-a înfuriat pe ucraineni. Alerte cu drone în regiunea unde a avut loc forumul Grupului de discuții Valdai
  7. O sută de mii de pasageri ai Ryanair s-ar putea trezi cu zborurile anulate săptămâna viitoare. În ce perioadă ar putea fi date peste cap planurile călătorilor
  8. Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche. Traficul pe Valea Oltului a fost blocat FOTO
  9. Summitul informal UE, sub amenințarea dronelor Rusiei
  10. Judecătoarea cercetată de Inspecția Judiciară criticase opinia CSM despre pensiile speciale. Implicarea politică a altor magistrați, ignorată