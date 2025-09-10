Drumul din România „imposibil” de reparat, ce riscă să fie închis: „Nu avem nicio soluție”

Autor: Dan Stan
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 11:25
Drumul din România „imposibil” de reparat, ce riscă să fie închis: „Nu avem nicio soluție”
Asfals surpat pe DJ282 / FOTO: BZI

Un segment de doar 50 de metri dintr-un drum județean strategic, care leagă Iașiul de Suceava, riscă să se prăbușească în orice moment. De-a lungul timpului, pe acest petic de drum au fost cheltuite sume importante pentru lucrări superficiale, inutile. Dacă versantul nu va fi consolidat, drumul ar putea fi închis, au transmis oficialii de la Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor (DJADP).

Drumul cu probleme se află pe DJ282, la intrarea în satul Breazu. În acea zonă, asfaltul cedează constant, din cauza instabilității versantului. Zona este esențială pentru traficul dintre Moldova de Nord și restul țării.

„Am făcut doar o lucrare temporară și nu mă aștept să țină. Reparațiile au costat puțin, aproximativ 20.000 de lei, dar sunt doar măsuri paliative. Pentru o lucrare definitivă ar fi nevoie de consolidarea versantului, ceea ce presupune fonduri și proceduri pe care nu le avem acum”, a declarat directorul DJADP Iași, Ciprian Ciucan, pentru BZI.

În lipsă de soluții, drumul ar putea fi închis. Astfel, traficul ar urma să fie redirecționat.

„Momentan nu avem nicio soluție stabilită pentru lucrare definitivă. Ceea ce am făcut a fost doar o intervenție de urgență, ca drumul să rămână circulabil. Îl vom resemnaliza și, probabil, vom interveni din nou”, a declarat directorul DJADP.

An de an, aceeași problemă pe DJ282

Localnicii se simt abandonați de oficiali. „În fiecare an vin, pun asfalt, se crapă din nou, iar noi trăim cu frica să nu se prăbușească drumul. S-au cheltuit milioane de lei, dar nimeni nu rezolvă nimic”, a explicat o localnică.

DJ282 este unul dintre cele mai importante drumuri județene din zona Moldovei, ce conectează Iași cu Suceava și asigură accesul spre rețeaua națională de transport.

