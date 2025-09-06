Fără bani pentru drumuri. De la ce proiecte importante din transporturi a tăiat Guvernul. „Nu avem resursa financiară; ca atare, nu putem semna contractul.”

În anul austerității și al tăierilor, pentru a ține deficitul bugetar sub control, sunt afectate și investițiile din transporturi.

Sunt probleme pe autostrada A7, între Pașcani și Suceava, dar și pe șantierele care ar trebui să lege localități de la malul mării, potrivit Digi24.

Între Arad și Oradea, pe lotul 1 din drumul expres 16, unde lucrările ar fi trebuit să înceapă luna trecută, a fost amânat un semnat deja semnat.

Șantierul a fost amânat pentru martie 2027, atunci când ar fi trebuit să fie de fapt termenul de finalizare.

„Statul, pe autostrăzi, a plătit până în acest moment ceas facturile. Asta nu înseamnă că o să se întâmple la fel acum, în toamnă și în decembrie, pentru că banii se termină acum și deja CNAIR și Ministerul Transporturilor au cerut o rectificare bugetară, adică niște bani în plus. Din ce informații avem noi, dincolo de 5 miliarde de lei”, spune Ionuț Ciurea, director la Asociația Pro Infrastructură.

Probleme sunt și pe autostrada A7, între Pașcani și Suceava.

Pentru lotul 2, câștigătorul a fost desemnat în aprilie, însă constructorul încă așteaptă să se semneze contractul de începere a lucrărilor pentru cei 62 de kilometri de autostradă.

„Acolo avem câștigător desemnat, avem posibilitatea să semnăm contractul, dar nu avem resursa financiară. Ca atare, nu putem semna contractul, pentru că în momentul în care semnez contractul trebuie să dea ordin de începere pe proiectare”, explică Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Tăierea investițiilor a adus scandal în coaliție

Oprirea construirii drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia - un atentat ”marca Bolojan” la dezvoltarea Vestului României, afirmă social-democratul Mihai Fifor, comentând că, în loc să susțină investițiile, ”Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulți”.

”Austeritatea oarbă nu aduce nici drumuri, nici locuri de muncă, nici încredere pentru investitori”, spune deputatul PSD, anunțând și că PSD va prezenta în zilele următoare un plan de stimulare a economiei, care să sprijine investițiile, să protejeze comunitățile locale și să ducă mai departe proiectele mari de infrastructură.

Totodată, face apel la toți parlamentarii arădeni – indiferent de culoarea politică – să ceară premierului Ilie Bolojan ”să dea barda pe cazma și să găsească resursele necesare pentru a nu bloca acest uriaș proiect de investiții, vital pentru vestul României”, consideră Fifor.

Acesta susține că oprirea construcției drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia - un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României.

„Atâta timp cât Sorin Grindeanu a fost ministrul Transporturilor, investițiile în infrastructura rutieră și feroviară au atins un nivel neatins vreodată în ultimii 35 de ani. România a reușit să atragă și să investească sume record în marile șantiere de infrastructură, accelerând proiecte care zăceau de ani de zile în sertare. Drumul expres Arad–Oradea este o dovadă clară”, scrie Fifor pe Facebook.

Conform lui Fifor, contractul pentru lotul 1 Chișineu-Criș – Salonta (33,7 km) a fost semnat în mai 2024, cu o valoare de 2,32 miliarde lei fără TVA, având termen de finalizare 24 de luni, iar proiectul trebuia să fie în plină execuție, pentru ca în 2027 arădenii și bihorenii să circule pe o șosea modernă.

”Ce se întâmplă azi? CNAIR a transmis constructorilor că lucrările nu vor începe mai devreme de martie 2027, adică exact în anul în care tronsonul trebuia să fie gata. Motivul invocat: lipsa banilor. Deși discutăm despre fonduri europene. Aceasta este diferența dintre a construi și a demola. Dintre a ști și a vrea și a nu înțelege nimic din guvernarea unei țări”, comentează Fifor, lider al PSD Arad.

