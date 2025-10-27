Directoarea DSP Brașov, pusă sub control judiciar de DNA. Ce acuzații i se aduc

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 10:50
253 citiri
Directoarea DSP Brașov, pusă sub control judiciar de DNA. Ce acuzații i se aduc
Sediul DNA FOTO: Facebook/DNA

Directoarea executivă a Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Braşov, Ancuţa Ofelia Blănaru, a fost plasată sub control judiciar într-un dosar în care este acuzată de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, după ce a prevenit reprezentanţi ai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi ai Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov în legătură cu controale ale DSP, beneficiind în schimb de facilitarea internării unor apropiaţi şi de analize medicale gratuite, precum şi de programarea mai rapidă a acestora.

”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Braşov au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar, începând cu data de 24 octombrie 2025, faţă de inculpata Blănaru Ancuța-Ofelia, director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Braşov, pentru săvârşirea a trei infracţiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, dacă faptele sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”, anunţă luni, 27 octombrie, DNA.

I-ar fi ”prevenit” pe cei vizați de controale

Conform anchetatorilor, la datele de 25 martie 2025 şi 04 octombrie 2025, Blănaru Ancuţa-Ofelia ar fi divulgat către reprezentanţi ai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov faptul că Direcţia de Sănătate Publică Braşov urmează să efectueze controale la nivelul unităţii medicale, în perioadele respective, dând indicaţii acestora pentru a se pregăti corespunzător şi încălcând astfel caracterul confidenţial al inspecţiei.

”În acest context, inculpata ar fi beneficiat din partea angajaţilor spitalului de facilitarea şi urgentarea internării/externării unor persoane apropiate, de realizarea unor investigaţii medicale şi analize medicale gratuite, precum şi pentru programarea mai rapidă a acestora”, precizează DNA.

La data de 6 octombrie 2025, femeia ar fi divulgat către un reprezentant al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov faptul că Direcţia de Sănătate Publică Braşov urmează să efectueze o inspecţie sanitară la nivelul unităţii medicale, în ziua următoare, în scopul de a se pregăti corespunzător, încălcând astfel caracterul confidenţial al inspecţiei.

Ce obligații trebuie să respecte

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Blănaru Ancuţa-Ofelia trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemată la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar şi să nu exercite funcţia de director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Braşov în exercitarea căreia a săvârşit faptele sau vreo altă activitate în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Braşov.

De asemenea, i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Procurorii DNA au făcut, în 23 octombrie, 18 percheziţii în Braşov, la persoane şi instituţii în legătură cu acest caz.

Cât câștigă procurorii anticorupție care n-au mai prins „pești mari”: salarii care depășesc 40.000 lei lunar. Sporurile DNA: bani pentru risc, confidențialitate și condiții grele
Cât câștigă procurorii anticorupție care n-au mai prins „pești mari”: salarii care depășesc 40.000 lei lunar. Sporurile DNA: bani pentru risc, confidențialitate și condiții grele
Președintele Nicușor Dan a reaprins disputa cu parchetele și a criticat din nou conducerea DNA și a Parchetului General pentru lipsa unei strategii eficiente în prioritizarea anchetelor pe...
Miruță dezvăluie motivul demiterii CA Salrom. Două combine recondiţionate au fost cumpărate cu o sumă de peste 10 ori mai mare decât prețul pieței VIDEO
Miruță dezvăluie motivul demiterii CA Salrom. Două combine recondiţionate au fost cumpărate cu o sumă de peste 10 ori mai mare decât prețul pieței VIDEO
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat joi, 23 octombrie, motivul pentru care a demis Consiliul de Administraţie de la Salrom. El a înștiințat oficial Direcţia Naţională...
#DSP Brasov, #DNA, #director executiv , #Justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului si ce a urmat e complet neasteptat
ObservatorNews.ro
Destinatia inedita pentru care turistii platesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasa fara cuvinte
DigiSport.ro
Nici n-a stat pe ganduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso in vestiar si i-a spus cateva cuvinte! Decizia antrenorului

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. SUA și China intră într-o nouă competiție privind mineralele rare. Vor să deschisă mineritul acvatic, fapt îngrijorător pentru specialiștii de mediu
  2. Partidul lui Javier Milei a câștigat detașat alegerile parlamentare din Argentina. „O victorie surprinzătoare”
  3. Directoarea DSP Brașov, pusă sub control judiciar de DNA. Ce acuzații i se aduc
  4. Patru bărbați, reținuți după scandalul soldat cu împușcături din Sectorul 6. S-a găsit și arma
  5. Tânără găsită moartă în apartament, după un an. Ultima conversație a avut-o cu ChatGPT
  6. Foamea, noua față a blocajului guvernamental din SUA. Zeci de milioane de oameni, fără sprijin din noiembrie
  7. Descoperire revoluționară și controversată. Cercetătorii au creat materiale „vii” din ADN. La ce ar putea să folosească
  8. Generalul Florian Coldea ajunge astăzi în fața instanței. Ce acuzații i se aduc fostului prim-adjunct al SRI
  9. Strategia nimicitoare a Rusiei pe frontul din Ucraina. Cum a ars un milion de hectare de teren
  10. Cum va fi vremea astăzi, 27 octombrie. Ploile își fac apariția în vestul și nordul țării