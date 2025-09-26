6 copii au murit în doar câteva zile după internarea într-un spital din Iași. Secția ATI a fost închisă, anchetă de amploare: posibilă infecție bacteriană pornită de la florile din cabinetul unui medic

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 12:31
1319 citiri
6 copii au murit în doar câteva zile după internarea într-un spital din Iași. Secția ATI a fost închisă, anchetă de amploare: posibilă infecție bacteriană pornită de la florile din cabinetul unui medic
Ancheta DSP după ce mai mulți copii ar fi murit la ATI infectați de o bacterie FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a demarat vineri, 26 septembrie, anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din municipiu. Anunțul vine după ce o publicaţie ieşeană a scris că 6 copii ar fi murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă (ATI) a spitalului, în urma unei infecții cu o bacterie, cel mai recent deces fiind înregistrat chiar vineri.

DSP Iaşi a precizat că a primit o notificare de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi şi că a fost începută o anchetă epidemiologică la această unitate medicală. Spitalul ar fi anunțat DSP abia luni, 22 septembrie, şi nu după primul caz, cum prevăd procedurile.

O echipă mixtă de specialişti de la DSP şi de la Centrul Regional de Sănătate Publică s-a deplasat la spitalul de copii pentru a evalua situaţia. Au fost verificate documentele medicale şi au fost recoltate probe biologice.

„Unitatea sanitară a iniţiat măsuri de limitare a răspândirii infecţiei, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfăşurare, iar concluziile vor fi comunicate instituţiilor competente la finalizarea investigaţiei”, a transmis conducerea DSP Iaşi.

Șase copii internaţi în secţia de Terapie Intensivă a spitalului de copii „Sfânta Maria” din Iaşi, care aveau diverse boli grave, ar fi murit în ultimele zile în urma infectării cu bacteria Serratia Marcescens.

Totodată, jurnaliştii susţin că şi alţi pacienţi minori s-ar fi infectat cu aceeaşi bacterie, motiv pentru care conducerea spitalului a dispus închiderea secţiei ATI.

Conducerea spitalului ieşean a evitat să facă vreo declaraţie privind această situaţie.

Bacteria ar fi putut ajunge în spital pe flori

Deși sunt interzise în spitale, în cabinetul șefei ATI florile sunt la ordinea zilei, ceea ce putea duce la răspândirea bacteriei. „Din moment ce este prezentă pe sol, bacteria poate coloniza și unele plante”, arată un medic ieșean specialist în boli infecțioase consultat de 7IAȘI.

Copiii decedaţi aveau vârste de până la opt ani şi sufereau de diverse boli grave, potrivit aceleași surse.

„Serratia este o bacterie Gram-negativă oportunistă, din familia Enterobacteriaceae, fiind răspândită în mediul înconjurător, în sol, apă și pe suprafețe umede. În acest moment, considerăm esențială o abordare prudentă și responsabilă, pentru a evita interpretări premature care pot afecta în mod inutil încrederea pacienților”, au explicat reprezentanții DSP Iași.

Spitalul de Copii din Iaşi a fost renovat în întregime, iar lucrările au fost finalizate în anul 2023.

Lucrările care au durat patru ani au fost realizate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, valoarea totală a proiectului ridicându-se la 138,8 milioane de lei.

