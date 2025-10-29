O investigație a publicației The Guardian dezvăluie eforturile unor cercuri apropiate Kremlinului de a împiedica extrădarea din Dubai în România a lui Horațiu Potra, mercenar român acuzat de procurorii de la București de conspirație pentru răsturnarea ordinii constituționale.

Figuri ruse apropiate Kremlinului desfășoară o campanie de ultim moment pentru a opri extrădarea lui Horațiu Potra din Emiratele Arabe Unite, potrivit unor informații obținute de The Guardian.

Potra, fost legionar francez, a fost reținut pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, înainte de a urca într-un avion cu destinația Moscova. Procurorii români îl acuză pe acesta că a conspirat, alături de politicianul de extremă dreapta Călin Georgescu, pentru a „răsturna ordinea constituțională”.

Autoritățile române au confirmat arestarea lui Potra și au precizat că lucrează împreună cu partenerii din Emirate pentru a obține extrădarea sa. Procurorul general al României a declarat presei locale că Potra ar fi solicitat azil politic în Rusia.

Eforturile de a-i bloca extrădarea sunt coordonate de Igor Spivak, președintele organizației Russian Middle East Society, un grup cu legături strânse cu Ministerul rus de Externe, și de Igor Kalinin, un cetățean moldovean stabilit la Moscova, implicat în recrutarea de combatanți pentru frontul din Ucraina.

Ads

„Încercăm în prezent să oprim extrădarea lui Potra. Avem experiență și oameni care lucrează pentru eliberarea lui”, a declarat Spivak, adăugând că o echipă de avocați din Emirate a fost angajată pentru a-l reprezenta.

La începutul lunii, Potra a încercat fără succes să anuleze mandatul de arestare emis în România.

Legături și antecedente

Cariera lui Horațiu Potra, descris de anchetatori drept o figură din zona „războiului din umbră”, include o perioadă în Legiunea Străină Franceză și misiuni private în Africa Centrală și Congo. A lucrat anterior ca bodyguard pentru lideri din Orientul Mijlociu, inclusiv pentru emirul Qatarului.

Potra a fost comparat în presa internațională cu fostul lider al grupării Wagner, Evgheni Prigojin, datorită implicării sale în operațiuni militare externe. În ianuarie, circa 300 de luptători ai săi au fost capturați în Congo de gruparea M23, apoi eliberați și repatriați.

Ads

Recent, Potra a apărut în prim-planul scenei publice românești ca aliat al politicianului ultranaționalist Călin Georgescu.

Suspiciuni de ingerință rusă

Georgescu, fost inginer de mediu în vârstă de 63 de ani, a obținut o victorie surprinzătoare în primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Rezultatul a fost însă anulat de Curtea Constituțională, pe fondul acuzațiilor de influență rusească.

În decembrie, Potra și aproximativ 20 de asociați au fost reținuți în România, fiind suspectați că intenționau să organizeze proteste violente în București. În urma perchezițiilor, autoritățile au descoperit arme ilegale și sume mari de bani.

Dosarele procurorilor indică faptul că Georgescu s-ar fi întâlnit ulterior cu Potra la o fermă de cai, pentru a discuta „un plan de acțiune”. Deși inițial a negat întâlnirea, Georgescu și-a schimbat poziția după apariția unor fotografii în presă, susținând însă că nu a fost vorba despre o conspirație.

Legături cu Moscova

Deși Potra a negat orice colaborare cu Rusia, anchetatorii au prezentat dovezi privind vizite repetate ale acestuia la Moscova, inclusiv participarea la evenimente organizate de ambasada rusă la București.

Ads

În același dosar apar și imagini ale apropiaților lui Georgescu în compania unor luptători ceceni și mesaje de susținere pentru președintele Vladimir Putin.

Procurorii îl acuză pe Potra și de evaziune fiscală pentru veniturile obținute din activități militare în Africa, precum și de finanțare ilegală a campaniei lui Georgescu, prin plăți directe și prin asigurarea unui automobil de lux pentru candidatul prezidențial.

Intervenția Moscovei

Potrivit unor surse citate de The Guardian, autoritățile ruse ar fi aprobat implicarea lui Spivak și Kalinin în demersul de eliberare a lui Potra.

Deși Spivak a declarat că acționează din proprie inițiativă, organizația sa are legături documentate cu Ministerul rus de Externe, organizând în trecut evenimente comune, inclusiv o expoziție de artă a fiicei fostului lider libian Muammar Gaddafi.

Kalinin, fost lider al unui partid pro-rus din Republica Moldova, este sancționat de Uniunea Europeană și Statele Unite pentru activități menite să destabilizeze Chișinăul.

Spivak a anunțat că intenționează să călătorească la Dubai pentru a-l vizita pe Potra, dar a recunoscut că șansele de a opri extrădarea sunt în scădere.

„Situația este complicată”, a declarat el. „Este posibil ca Potra să fie trimis înapoi în România chiar în cursul zilei de joi.”

Ads