Medicul din România angajat la stat, cu 5 apartamente de lux în Emirate. A plătit 15 milioane de euro

Autor: Dan Stan
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 17:57
Soții Grigoriu la Monaco, 2024 / FOTO: Facebook

Raluca Valentina Grigoriu (50 de ani), medic ginecolog, șefă de secție la Spitalul Județean de Urgență din Bacău, este unul dintre cei mai mari investitori români din Emiratele Arabe Unite. Ea deține împreună cu soțul afacerist, Daniel Cătălin Grigoriu (49 de ani) mai multe imobile de lux.

În declarația de avere a șefei de secție, depusă în iunie 2025, figurează cinci apartamente de 327 - 607 mp, achiziționate în perioada 2022 - 2024. 15 milioane de euro au fost plătite de soții Grigoriu pentru aceste imobile, în total 2.091 mp, o alternativă la afacerile din domeniul agricol ale familiei, în urma cărora au fost încasate dividende de zeci de milioane de lei, scrie G4Media.ro.

„Investițiile în imobiliare sunt un pas către diversificare de la business-ul agricol. În Dubai am investit la sfârșitul anului 2021 mai mult dintr-o întâmplare, fiind printre puținele țări cu granițele deschise în perioada COVID. Ca și familie, în Dubai călătorim anual de circa 20 de ani, fiind printre puținele destinații calde în perioada iernii. Ulterior, intenția de a achiziționa un apartament în Dubai în care să stăm 2-3 săptămâni pe an s-a transformat într-un business pe termen mediu și lung de investiții în imobiliare în Dubai”, a declarat Cătălin Daniel Grigoriu, pentru sursa citată.

În mod surprinzător, cei doi soți nu figurează cu vreo proprietate în România. Cătălin Daniel Grigoriu a explicat faptul că în țară locuiește într-o casă aflată pe numele tatălui său. În plus, potrivit surselor G4Media, pe lângă cele cinci imobile din Emirate, menționate în declarația de avere, cei doi soți ar mai fi cumpărat încă două. Însă, această informație a fost respinsă de către Cătălin Daniel Grigoriu.

Compania care a generat milioane de euro pentru familia Grigoriu

Firma prosperă a familiei Grigoriu se numește Moldova Farming SRL, companie din grupul Dedeman. În 2024, dividendele raportate ca primite de la aceeași societate fuseseră de aproximativ 29,4 milioane lei. Moldova Farming vinde semințe, pesticide, îngrășăminte și motorină și însămânțează grâu, porumb, floarea soarelui, rapiță și sfeclă de zahăr pe circa 5.000 de hectare. Anul trecut a raportat o cifră de afaceri de 343 de milioane de lei. Potrivit portalului achizițiilor publice, o foarte mică parte din cifra de afaceri provine din contracte cu statul.

Cei doi soți mai sunt asociați la o firmă cu activități de asistență medicală specializată, care în 2024 a avut o cifră de afaceri de 1,3 milioane lei.

Cătălin Daniel Grigoriu și-a exprimat susținerea pentru candidatul PSD la primărie, în 2024, Valentin Ivancea, care s-a clasat pe locul al treilea.

