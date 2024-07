Yahya Jan este președintele și directorul de proiectare al firmei de arhitectură și inginerie NORR, care se află în spatele unora dintre cele mai cunoscute repere ale Dubaiului, inclusiv hotelurile Atlantis și Shangri-La.

Acum lucrează la una dintre cele mai ambițioase creații ale sale. Finalizat până la sfârșitul anului 2024, Ciel Dubai Marina, numit colocvial Ciel Tower, va avea mai mult de 1 000 de camere și apartamente distribuite pe 82 de etaje – și, cu o înălțime de aproximativ 365 de metri, va deveni cel mai înalt hotel din lume, relatează CNN.

