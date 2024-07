Dubai va avea o „coloană vertebrală verde” căptușită cu 1 milion de copaci

Un nou proiect ambițios speră să transforme unul dintre cele mai mari drumuri din Dubai într-un „coridor durabil” plin de verdeață, în conformitate cu obiectivul mai larg al țării privind regenerarea urbană.

„Dubai Green Spine” va fi o autostradă de 64 de kilometri de-a lungul drumului de coastă Sheikh Mohammed Bin Zayed, numit după actualul președinte al Emiratelor, potrivit unei declarații a firmei care a elaborat planurile. În centrul proiectului se află un efort de împădurire în masă, iar proiectanții acestuia își propun să planteze peste un milion de copaci, cuprinzând specii native și străine, de-a lungul noii autostrăzi.

Green Spine este creația Urb, o firmă de arhitectură cu sediul în Dubai, care proiectează „orașe sustenabile net zero” în întregul Golf Persic. Printre celelalte proiecte notabile ale Urb se numără Dubai Mangroves, o inițiativă de regenerare a coastei axată pe ecoturism, și Alnama Smart City din Riad.

Baharash Bagherian, CEO al Urb, a declarat că Green Spine va face din Dubai un oraș „mai locuibil și mai centrat pe om”. Acesta consideră că Green Spine se află în fruntea unei schimbări mai ample a paradigmei de planificare urbană, care acordă prioritate „oamenilor și spațiilor verzi în fața mașinilor”.

„Aceasta sfidează normele convenționale de infrastructură, demonstrând că străzile noastre pot face mai mult decât să faciliteze traficul auto; ele pot îmbunătăți semnificativ calitatea vieții”, a declarat Bagherian.

Potrivit Urb, Green Spine va combina „durabilitatea de ultimă oră, îmbunătățirea vieții în comunitate și infrastructura verde de pionierat pentru a redefini mobilitatea urbană”.

Panourile solare vor fi „integrate extensiv” în traseul pietonal, profitând de climatul arid și însorit al regiunii.

Dacă are succes, Urb consideră că Green Spine poate genera peste 300 de megawați de energie curată, suficientă pentru a alimenta aproximativ 130.000 de case din Dubai, reducând în același timp emisiile de CO2 ale orașului cu aproximativ 1.051.200 de tone anual.

Cu toate acestea, proiectul va include, de asemenea, „soluții avansate de stocare a energiei”, despre care Urb a spus că ar ajuta să țină seama de natura intermitentă a energiei solare, deși nu a oferit detalii despre aceste sisteme.

„Trecerea la energia solară nu numai că ajută la atenuarea schimbărilor climatice, ci și îmbunătățește calitatea aerului, reduce dependența de combustibilii importați și sporește securitatea energetică”, a spus Urb.

Noile spații verzi vor fi integrate cu piste de biciclete, poteci pietonale și un sistem de tramvai alimentat 100% cu energie solară, „creând o rețea de transport fără întreruperi și prietenoasă cu mediul”.

