Oraș cu 251 de zgârie-nori, refugiul rușilor ce scapă de Putin. Creștere cu 228% a traficului aerian de la Moscova

După invazia declanșată de Putin în Ucraina și mobilizarea rezerviștilor din septembrie, în Rusia a început un adevărat exod al locuitorilor, care au fugit în străinătate. Astfel, aproximativ 1 milion de persoane au părăsit țara, iar printre destinațiile preferate a fost orașul Dubai din Emiratele Arabe Unite, unde traficul aerian de la Moscova a crescut cu 228% în 2022.

O recentă statistică publicată de compania de analiză a călătoriilor ForwardsKeys, a dezvăluit faptul că Rusia a devenit acum a doua cea mai mare piață de turism pentru Dubai, potrivit Skift.

Orașul Dubai a primit 1,47 milioane de vizitatori, care s-au cazat în metropolă în ianuarie 2023, iar Rusia a devenit a doua cea mai mare piață de turism pentru emirat. S-a înregistrat o creștere de 63% în ianuarie 2023 față de aceeași perioadă din 2022, pentru oraș, 115.000 de ruși au vizitat Dubaiul pentru turism.

Cel mai mare număr de oaspeți internaționali a fost din India, cu 186.000, în timp ce a treia cea mai mare piață a fost Arabia Saudită, cu 98.000 de vizitatori. Skift a menționat anterior într-un articol că Dubai s-a dovedit a fi un refugiu sigur pentru rușii afectați de sancțiuni, care doresc să fugă din țară. În timpul anului care a urmat invaziei Ucrainei de către Rusia, traficul aerian dintre Moscova și Dubai a crescut cu 228% în comparație cu pre-pandemie, potrivit companiei de analiză de călătorii ForwardKeys.

Cheltuielile pentru călătoriile de afaceri în Orientul Mijlociu și Africa (MEA) sunt de așteptat să revină la nivelurile de dinainte de pandemie până în 2024, potrivit Asociației Globale pentru Călătorii de Afaceri (GBTA).

Asociația, în cea mai recentă prognoză și perspectiva anuală Business Travel Index Outlook (2022), a remarcat că călătoriile de afaceri în regiune se recuperează mai rapid decât în orice altă regiune, după ce a atins 86% din nivelurile din 2019 în 2022, depășind recuperarea din 2022, din America, Asia Pacific și Europa.

Conform prognozei, cheltuielile pentru călătoriile de afaceri au ajuns la 933 de miliarde de dolari la nivel global în 2022, 65% din cheltuielile de afaceri de 1,4 trilioane de dolari înainte de pandemie, regiunea Orientului Mijlociu și Africa reprezentând 23 de miliarde de dolari sau aproximativ 2,5% din cheltuielile totale din sector.

Tarifele aeriene din Emiratele Arabe Unite sunt de așteptat să crească în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit pieței de călătorii online Wego, dezvăluind în același timp tendințele de top în rezervări pentru Ramadan.

Potrivit ultimelor date publicate de Council on Tall Buildings and Urban Habitat, Dubaiul ocupă locul 4 în lume în topul orașelor cu cei mai mulți zgârie-nori, cu 251 de asemenea construcții de peste 150 de metri. Primele locuri în clasament sunt deținute de: 1. Hong Kong – 553 zgârie-nori, 2. Shenzen (China) – 366 și 3. New York – 310.

