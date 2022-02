Dubla crimă de la Iași: a apărut o nouă probă ADN care nu îi aparține principalului suspect, studentul marocan aflat în arest

O nouă informație a apărut în cazul dublului asasinat comis la Iași în luna decembrie 2021, informație care i-a pus pe gânduri pe anchetatori. În urma analizelor efectuate, o nouă probă ADN a apărut pe un comutator din vila în care s-a petrecut tragedia.

„Da, este adevărat. Pot să vă confirm acest aspect, și anume că a apărut o nouă probă ADN, după sosirea rezultatelor de la București. Este vorba despre o urmă ADN luată de pe un comutator, de la o ușă din vila din Moara de Vânt. Este urma unui bărbat necunoscut. Acest ADN nu corespunde nici cu cel al clientului meu, nici cu cel al victimei Youssef Jniyah. Urmează să vedem ce vor descoperi anchetatorii referitor la această urmă”, a declarat ieri avocata Raluca Andrei, cea care îl reprezintă pe principalul suspect, Ahmed Sami El Bourkadi.

Ieri, judecătorii din cadrul Tribunalului Iași au analizat cererea de prelungire a arestului preventiv în cazul lui Ahmed Sami El Bourkadi. Magistrații au amânat luarea vreunei decizii pentru ziua de astăzi. De cealaltă parte, avocata Raluca Andrei a menționat că a solicitat ca studentul canadian să fie pus în arest la domiciliu.

„Astăzi (ieri – n.r.), eu am depus la dosar o dovadă a unui domiciliu stabil pe care îl are clientul meu, în eventualitatea în care va fi schimbată măsura preventivă. De altfel, eu am cerut ca el să fie scos din arest preventiv și să fie plasat în arest la domiciliu”, a subliniat avocata care îl reprezintă pe Ahmed Sami El Bourkadi, citată de BZI.

Recent, studentul bănuit de crima din Moara de Vânt a fost audiat de anchetatorii ieşeni pentru prima oară. Potrivit avocatei Raluca Andrei, clientul ei a negat din nou că ar fi comis crimele. El a recunoscut că a mers în vilă înaintea producerii tragediei, dar spune că nu a avut nicio treabă cu crimele. Avocata Raluca Andrei a mai spus că anchetatorii l-au anunțat pe clientul ei că a fost extinsă urmărirea penală în cazul lui.

„I-a fost comunicat faptul că a fost extinsă urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și distrugere. Se face referire la faptul că telefoanele victimelor au dispărut și la faptul că s-a încercat incendierea vilei”, a spus avocata.

