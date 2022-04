Dubla crimă de la Iași: Studentul suspect "este nevinovat". Ce le-a mărturisit acesta părinților din Maroc

Părinții studentului suspectat de dublul asasinat din cartierul ieșean Moara de Vânt susțin nevinovăția lui Ahmed Sami El Bourkadi.

Sakina El Moussaoui, farmacistă, și Mustafa El Bourkadi, cardiolog, au fost audiați miercuri, 6 aprilie, de oamenii legii din Iași, ei venind din Maroc pentru asta.

Aceștia au relatat pentru bzi.ro că fiul lor nu ar fi putut comite cele două crime.

”Am discutat cu Sami și ne-a spus că este nevinovat, nu a avut nimic de-a face cu situația aceasta. Inițial, noi am aflat despre situație de pe Internet. Vreau să subliniez faptul că Sami nu ne-a creat niciodată necazuri, probleme. El s-a născut în Canada, a studiat acolo, nu a făcut probleme nici la școală, nici acasă, în familie”, a declarat medicul cardiolog Mustafa El Bourkadi.

Mama lui Sami spune că fiul ei nu e o persoană care să aibă profilul unui criminal.

Ads

”Sami e un băiat responsabil și nu a fost niciodată foarte pretențios. Întotdeauna a fost interesat de studiile sale, ne-a spus că era mulțumit de școala de aici, din Iași, de colegi.

Nu este genul de persoană căreia să-i fi păsat de haine de firmă sau chestii de acest gen. Până la această situație, a avut o viață normală și fericită. De asemenea, el a avut întotdeauna note bune la școală. A vrut mereu să fie doctor”, a subliniat Sakina El Moussaoui.

Cardiologul canadian de origine marocană a precizat că fiul său nu le-a spus vreodată că ar fi avut o problemă.

”Sami nu ne-a spus să fi avut vreodată probleme aici, în România. A fost mereu într-o stare de spirit bună. A fost un șoc pentru noi când am aflat despre această situație! Din punctul meu de vedere, el nu are profilul cuiva care ar face așa ceva. Noi spunem că provine dintr-o familie normală, are o educație bună, nu credem că a făcut ceea ce se spune”, a adăugat tatăl.

Ads

”Sami este nevinovat, nu a comis acele crime. Avem încredere în Justiție și în anchetatori. Până la urmă, adevărul va ieși la iveală odată cu desfășurarea cercetărilor!”, a încheiat femeia.

La mijlocul lunii decembrie 2021, oamenii legii din Iași au fost anunțați de rude ale tânărului student marocan Youssef Jniyah că acesta din urmă nu a revenit la Bruxelles.

Polițiștii au făcut verificări și au ajuns la vila închiriată de studentul de la UMF Iași în zona Moara de Vânt. Acolo, anchetatorii i-au găsit pe Youssef Jniyah şi iubita lui, Ioana Vanesa Burlacu, erau morți în același pat.

Oamenii legii au ajuns la Ahmed Sami El Bourkadi, studentul bănuit de comiterea dublei crime. El a fost prins în Roma și a fost readus în Iași.

Acesta a fost arestat preventiv și, de atunci, se află după gratii.

Ads