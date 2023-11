Când a apărut Putin ultima oară în public. Experții japonezi în recunoaștere facială au descoperit dublurile dictatorului rus VIDEO

Experții japonezi în recunoașterea facială și identificarea vocii au ajuns la concluzia că teoria dublurilor lui Vladimir Putin, persoanele care îl înlocuiesc pe președintele rus la evenimente publice, este reală.

Analizând diferitele discursuri ale lui Putin cu ajutorul tehnologiei moderne bazate pe inteligență artificială, experții japonezi au ajuns la concluzia că cel mai probabil președintele rus are cel puțin două dubluri.

Analiza a plecat de la identificarea „adevăratului” Putin, stabilindu-se că liderul rus a participat la parada militară care a avut loc în Piața Roșie în mai 2023. După ce au comparat trăsăturile faciale ale acestui Putin cu cel care a traversat Podul Crimeei cu o mașină Mercedes în decembrie 2022, experții japonezi au găsit similitudini în proporție de doar 53%.

O asemănare și mai mică, de doar 40%, a fost găsită între „Putin de la paradă” și personajul care a vizitat orașul ucrainean Mariupol în martie 2023. Știrile de la televiziunea rusă de stat l-au arătat pe acest Putin conducând prin orașul ruinat, făcând turul șantierului unui complex de apartamente, vorbindu-le rezidenților și vizitând ceea ce se presupune a fi un apartament cu trei camere în timp ce dădea instrucțiuni vice-prim-ministrului Marat Khusnullin.

Asemănarea dintre trăsăturile feței lui Putin din Mariupol și Putin de pe Podul Crimeei a fost de doar 18%, potrivit cercetătorilor japonezi. Analiza lor bazată pe inteligența artificială „indică în mod clar” probabilitatea existenței a cel puțin două dubluri ale lui Putin.

Japanese researchers have claimed two "Putin doubles"

