Ducesa de York a fost operată de cancer. Care e starea fostei soții a prințului Andrew

Sarah Ferguson, ducesa de York, a fost supusă unei intervenţii chirurgicale după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, potrivit unui purtător de cuvânt, relatează AP.

Ducesa în vârstă de 63 de ani a fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiu incipient în urma unei mamografii de rutină. Operaţia a fost un succes, iar prognosticul este bun, a declarat purtătorul de cuvânt al ducesei.

Ea a fost externată duminică de la spitalul King Edward VII din Londra pentru a se recupera acasă, în Windsor.

Sarah, fosta soţie a prinţului Andrew şi mama prinţesei Beatrice şi a prinţesei Eugenie, a vorbit despre diagnostic în noul ei podcast, "Tea Talks with the Duchess and Sarah", care urmează să fie lansat luni. Ea a înregistrat segmentul înainte de operaţie.

Cândva ţinta preferată a tabloidelor britanice, Sarah Ferguson şi-a publicat anterior memoriile şi a fost autoarea mai multor cărţi pentru copii, precum şi a unui roman pentru adulţi.

