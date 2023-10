Câte sute de mii de euro i-a dat Gigi Becali lui Duckadam: "Am zis Dumnezeu să vă dea sănătate"

Helmut Duckadam a fost invitat la emisiunea „40 de întrebări”, de la Kanal D, unde a dezvăluit și câți bani a primit în perioada în care a lucrat la FCSB.

Fostul mare portar a lucrat zece ani la clubul finanțat de Becali, unde a avut un salariu lunar de 4.000 de euro, care treptat a scăzut și a ajuns la 1.500 de euro lunar, în pandemie.

„Când am venit în 2010, am întrebat, pentru că veneam și pe mai puțin, cât îmi dă pe lună. Dânsul a propus atunci 4.000 de euro. Când am auzit 4.000 de euro, am zis Dumnezeu să vă dea sănătate. Am plecat frumos acasă, foarte mulțumit. Cât am câștigat, cred că a făcut dânsul socoteala la un moment dat. Nu știu, 200.000, 300.000 în 10 ani.La început, au fost 4.000 de euro, apoi 3.000, 2.000, 1.500 și tot așa”, a declarat Helmut Duckadam.

El a povestit și cum a ajuns la finalul colaborării. „Gigi Becali are un stil al lui. Nu te dă afară, îți dai singur demisia. M-a ajutat foarte mult. Datorită lui, cu banii pe care i-am obținut… Eu sunt strângător, am reușit să pun ban pe ban și cu o proprietate pe care a avut-o soția am reușit să cumpărăm această casă din Domnești în care stăm”, a mai spus Helmut Duckadam.