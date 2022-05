Duckadam s-a fâstâcit în fața lui Ceaușescu: "A fost un protocol foarte strict. Eu am uitat ce trebuia să spun"

Pe 7 mai 1986, în urmă cu 36 de ani și o zi, Steaua câștiga Cupa Campionilor Europeni după finala câștigată cu Barcelona la Sevilla.

Victoria din finala Cupei Campionilor l-a impresionat până la un punct și pe Ceaușescu, iar fotbaliștii Stelei au fost invitați in clădirea Consiliului de Stat, unde li s-a oferit Ordinul Meritul Sportiv.

"A fost un protocol foarte strict când ne-am dus la întâlnirea cu președintele. Când primeam medalia trebuia să o luăm cu mâna stângă pentru a putea să salutăm cu dreapta. Și după ce eram felicitați trebuia să spunem: Servesc Patria!. După aceea mergeam vreo 10 metri sa ciocnim paharul cu șampanie, iar acolo spuneam: Să trăiți, tovarășe comandant suprem. Eu am uitat a doua parte și când am ajuns în fata lui Nicolae Ceaușescu am spus: Sănătate. M-am fâstâcit de la emoții", a povestit Helmut Duckadam, eroul Stelei la Sevilla, cu cele patru lovituri de departajare apărate.

Bonus: un ARO second-hand

Pentru fiecare jucător a fost propusă, ca primă pentru victoria obținută, o sumă ce varia între 20.000 și 30.000, în funcție de contribuția fiecăruia. Ulterior, premiul a fost schimbat și jucătorii au primit câte o mașină de teren Aro din parcul auto al Armatei. Aceste mașini au fost vândute ulterior cu sume ce au variat între 220.000 și 250.000 lei, informează Arhivele Naționale ale României.

"Am luat bani frumoși pe acel ARO. Eu l-am vândut unui cioban", își amintește Duckadam.

Ads