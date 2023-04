Mănușile lui Duckadam, de la Sevilla, s-au întors în România, după 21 de ani. Cu cât le-a vândut fostul portar în 2002 FOTO

După 21 de ani, mănușile lui Helmut Duckadam s-au întors la București și au fost expuse la Muzeul Fotbalului. Sunt mănușile care i-au adus și titulatura „Eroul de la Sevilla”, după ce a apărat toate cele patru lovituri de departajare în finala dintre Steaua și Barcelona, de pe 7 mai 1986.

Proprietarul este un român stabilit în Canada care a și-a achiziționat aceste mănuși drept cadou pentru propria nuntă.

El le-a făcut o asigurare în valoare de 150 de mii de euro. Mănușile vor fi expuse, pentru un timp limitat, în International Room, unul dintre spațiile expoziționale din muzeu.

„Am avut un sentiment de nerăbdare să le văd cum mai arată. Așa, în poze, le-am mai văzut. Pentru vârsta lor, arată bine. Aceste mănuși le-am primit, și echipamentul, cu o seară înainte de meciul de la Sevilla, acolo, la hotel. Atunci am apărat cu ele și de atunci nu le-am mai purtat. Mănușile erau în Canada, tricoul este în Grecia, l-am făcut cadou. Am păstrat aceste mănuși 16 ani, după aceea le-am vândut. Dar a fost și un sentiment de frustrare că am văzut că nu există niciun interes din partea nimănui, a clubului Steaua, a cuiva… Când am văzut că dezinteresul era total, m-am bucurat unde au ajuns”, a spus Helmut Duckadam, la eveniment.

Duckadam și-a vândut mănușile, în 2002, pentru 3.000 de dolari.

Pe 7 mai se împlinesc 37 de ani de la finala Steaua - Barcelona și până astăzi niciun suporter român nu a avut șansa să vadă pe viu aceste mănuși cu care Duckadam a intrat în Cartea Recordurilor.