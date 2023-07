S-a lansat palinca Duckadam. Prețul băuturii, ediție limitată, este uriaș

Palinca Helmut Duckadam a fost lansată, vineri, de un cunoscut producător de băuturi alcoolice din Ardeal, în prezenţa portarului care apăra în 1986 patru penalty-uri la Sevilla, dar şi a colegilor săi de atunci cu care reuşea să câştige Cupa Campionilor Europeni, Ştefan Iovan, Adrian Bumbescu şi Tudorel Stoica.

Palica de caise care pe sticlă are semnătura lui Helmut Duckadam a fost produsă într-un lot limitat şi urmează a fi comercializat sub brandul Zetea la preţul de aproximativ 500 de lei.

"Faptul că îmi asociez numele cu un brand premium mă bucură foarte mult şi sunt mândru de acest lucru. Eu am fost toată viaţa mea pe principiul să beau puţin, dar bun. Recunosc că sunt un băutor de tărie, puţin, dar bun. Faptul că mi-am pus numele pe această sticlă îmi dă o mare satisfacţie. Şi sunt convins că amatorii de băuturi fine vor alege cu siguranţă palinca Duckadam sub brandul Zetea. Eu unul le recomand celor care vor cumpăra, să cumpere 2 sticle, una să o guste şi una să o pună în colecţie pentru că peste 10 ani valoarea ei va fi cred că de 10 ori mai mare", a declarat Duckadam într-o conferinţă de presă.

"Eu de trei ori pe zi nu îmi permit să beau, recunosc, pentru că am drumuri de făcut. Dar seara îmi pun două păhărele. Am degustat palinca... are un gust de caise mai deosebit, un gust excepţional. Are grade mai multe ca afară, cred că 50. Iar eu cred că suporterii stelişti care au apreciat performanţa mea şi a colegilor mei de la Sevilla îşi vor dori măcar o sticlă de palincă. Pentru că e un produs premium", a mai spus fostul erou de la Sevilla.

Silviu Zetea, proprietarul brandului, a declarat la rândul său: "Ceea ce ne uneşte pe noi şi pe domnul Duckadam este performanţa. În sport dânsul a făcut performanţă, la fel cum şi eu am făcut în domeniul meu, şi anume arta distilării, cum îmi place mie să spun. Sportul şi tradiţia se unesc acum, iar acest produs, pe lângă logouri, înglobează şi mult suflet din partea mea şi a domnului Duckadam. Performanţa dânsului de a apăra 4 penalty-uri la Sevilla nu a apărut peste noapte, a apărut în urma antrenamentelor pe un termen îndelungat. La fel şi în cazul nostru, performanţa de a realiza o băutură vine după foarte multă muncă. Produsul este o palincă de caise pentru că, aşa cum spunea cineva, ardeleanul fără palincă este insuficient definit. Preţul, undeva în jur de 100 de euro, nu este unul exagerat, pentru că dacă stăm să ne gândim, numai autograful lui Helmut Duckadam valorează foarte mult. Pentru că acesta e un produs cu autograf".

Căpitanul echipei Steaua Bucureşti care în 1986 câştiga Cupa Campionilor Europeni, Ştefan Iovan, a afirmat că va gusta palinca Duckadam, deşi nu este un băutor de tărie. "Salut această asociere între Helmut şi Zetea, să dea Domnul să facă performanţă împreună. Eu nu sunt băutor de tărie şi nu am fost niciodată. Când eram mai tânăr preferam berea şi vinul, dar tăria mai puţin. Probabil că de asta am şi putut să joc atât de mult, adică până pe la vreo 37 de ani", a spus Iovan.

Prezentă la lansare, campioana olimpică la canotaj Simona Radiş a afirmat că sticla de palincă o va aşeza în colecţia de băuturi pe care o deţine.

"Este o sticlă foarte specială pentru mine pentru că am primit şi autograful de la domnul Duckadam. Deci această sticlă clar va merge în colecţia mea. Pentru că deşi sunt tânără, am deja o colecţie de vinuri şi alte băuturi tari. Adun acolo tot ce consider că merită să ocupe un loc în vitrină. Nu am numărat sticlele, oricum scopul nu e să am multe, ci să fie de calitate. Poate în viitor îmi voi asocia şi eu numele cu un parfum sau o băutură, de ce nu. Sunt deschisă spre astfel de experienţe, de colaborări", a spus Radiş.

