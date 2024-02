Ce pensie primește Helmuth Duckadam de la statul român: "Eu am avut treabă cu armata doar trei ani"

Eroul finalei Cupei Campionilor Europeni din 1986 primeşte, lunar, aproximativ 10.000 de lei de la statul român. Aceşti bani vin din trei direcţii.

Este vorba despre o pensie provenită de la Ministerul de Interne, despre o rentă viageră obţinută pentru câştigarea Cupei Campionilor dar şi despre o indemnizaţie de revoluţional. Fosta glorie a Stelei primeşte cea mai mare sumă de la stat pentru că a cucerit cel mai important trofeu european. Este vorba despre 6.240 de lei, pe care îi încasează lunar, potrivit as.ro.

În această situaţie se mai află doar trei foşti coechipieri, fiind vorba despre Mihail Majearu, Adrian Bumbescu şi Ştefan Iovan. Ceilalţi bani pe care Duckadam îi încasează de la stat sunt 2.000 de lei pentru că a primit titlul de,, Luptător pentru victoria Revoluţiei din decembri 1989 – Luptător cu rol determinant”, în timp ce suma de 1.800 de lei o primeşte de la Ministerul de Interne.

„Eu am avut treabă cu armata doar trei ani, în perioada în care am fost fotbalist la Steaua, acolo unde am avut și grad militar, dar de 34 de ani nu mai am nicio treabă cu Armata și nu primesc nicio pensie de la Ministerul Apărării Naționale.

Eu primesc 1.800 lei pensie de la Ministerul de Interne. Știți că o perioadă am lucrat în vamă. Așa că eu consider că am lămurit și problema cu pensia mea militară”, spunea Duckadam în 2020, pentru ProSport.