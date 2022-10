Doar anumite persoane trebuie sa aiba acces la dulapul metalic cu substante periculoase din casa sau birou!

Substantele periculoase reprezinta o provocare atunci cand vine vorba de depozitarea lor. Cei care nu cunosc normele de protectie si nu au legatura cu domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca, tind sa organizeze acesti compusi in functie de sfaturile primite de la apropiati sau respectand recomandarile producatorilor. Indiferent de caz insa, fie ca esti specialist si ai tangente profesionale cu astfel de substante, fie ca nu esti familiarizat cu formulele chimice si proprietatile compusilor utilizati, este indicat sa folosesti un dulap metalic pentru sistematizarea in cea mai buna siguranta a substantelor considerate periculoase.

Achizitionarea acestui mobilier iti va aduce numeroase beneficii, cel mai important fiind limitarea accesului la continutul acestuia. In acest fel, acasa sau la birou, doar anumite persoane vor putea manipula produsele depozitate. Acest aspect este esential in evitarea incidentelor cu grad ridicat de risc sau a imbolnavirilor profesionale. Daca esti in cautarea unui mobilier sigur pentru acasa, care sa tina la distanta copiii sau pe cei cu probleme neurodegenerative si cognitive grave, de articolele care le-ar putea periclita sanatatea, atunci investeste intr-un dulap metalic specializat. Astfel, scenariile in care acestia ar putea ingera anumite substante sau s-ar putea stropi cu acestea ar fi eliminate.

Ads

Caracteristici premium pentru piese de mobilier cu eficienta maxima

Vopsite in galben, acestea atrag atentia si avertizeaza cu privire la continutul interior, contribuind in acest mod si la planul de semnalizare la locul de munca. Poti achizitiona modele cu 1 sau 2 usi, 2, 3 sau 4 polite, polita si seif sau polite si bazin de colectare. In functie de datele tehnice, vei gasi articole cu dimensiuni ce variaza de la 500x500x1950 mm pana la 1000x550x2000 mm, dotate cu polite ce pot suporta o greutate de 45, 60 sau 70 kg.

Tabla de otel din care sunt realizate a trecut printr-un tratament de protectie prin fosfatare, iar vopseaua de acoperire este antiacida. In plus, usile unui dulap metalic pentru substante periculoase sunt prevazute cu intaritura de siguranta pentru eliminarea riscurilor de explozie in caz de incendiu.

Dulapurile cu rafturi perforate care permit scurgerea in vasul de colectare a eventualelor pierderi din recipientii depozitati sunt recomandate in domeniile industriale. Placile cu mesaje de avertizare, precum: “Prezenta de substante inflamabile” si “Fumatul interzis” ii vor atentiona pe angajatii care lucreaza in unitatea respectiva in privinta substantelor depozitate, pe care trebuie fie sa le ocoleasca, fie sa le manipuleze cu atentie sau doar purtand echipamente speciale de munca.

Ads

Mobilier avizat de organismele de certificare competente

Cu ajutorul unui dulap metalic poti depozita optim produse din diverse categorii, ca de pilda: cele biologice periculoase, cele cu potential explozibil, care pot afecta siguranta mediului sau a lucratorilor si cele care pot prezenta scurgeri riscante. In toate aceste situatii, mobilierul din metal prezinta numeroase avantaje, fiind foarte robust si rezistent in timp.

Ca o garantie in plus, modelele propuse de producatori prezinta certificari care demonstreaza ca au trecut probele necesare de rezistenta UNI de la CATAS. Dulapurile pentru depozitarea substantelor periculoase sunt dotate cu absolut toate accesoriile necesare pentru a preveni exploziile si incendiile si trebuie sa fie incluse in programul de achizitii al unei firme de profil.

Investeste intr-un dulap metalic si asigura un mediu lipsit de incidente generate de produsii corozivi, inflamabili sau toxici!

Ads