Baietii destepti, expropriati de lux la autostrada Bucuresti-Brasov

Joi, 27 Martie 2008, ora 08:25
Statul va despagubi mai multi oameni de afaceri de notorietate care detin terenuri in zona viitoarei autostrazi Bucuresti - Ploiesti Printre expropriatii pentru care guvernul urmeaza sa aloce 7,4 milioane de lei se numara fiica lui Dumitru Bucsaru, intreprinzatorul George Prelea, afaceristul Robert Negoita, dar si primarul comunei Stefanestii de Jos, informeaza Adevarul de joi.

Surse din cadrul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR) precizeaza ca diversi oameni de afaceri de notorietate au achizitionat terenuri in zona Voluntari-Nuci-Stefanestii de Jos-Dascalu, dupa ce s-a aflat ca acesta va fi traseul noii autostrazi Bucuresti-Ploiesti.

Asa au ajuns unii dintre ei, cu precadere cei din categoria baietilor destepti, sa devina, peste noapte expropriati de lux pe banii statului. Guvernul Romaniei urmeaza sa aloce 7,41 milioane RON, prin intermediul Ministerului Transporturilor, catre CNADNR, pentru despagubirea proprietarilor de terenuri care vor fi expropriati in favoarea autostrazii Bucuresti- Ploiesti.

Astfel, Ramona Bucsaru, fiica lui Dumitru Bucsaru, perceput in mediul de afaceri ca fiind un apropiat al presedintelui Traian Basescu, va fi expropriata de pe aproape 400 mp din totalul de 8.800 pe care ii detine in zona comunei Dascalu.

Secretarul executiv al PSD, Robert Negoita, altminteri un afacerist de succes, detine si el teren in calea viitoarei autostrazi Bucuresti-Ploiesti. Negoita ar urma sa renunte la aproximativ 10.000 mp din totalul de 75.000 pe care ii detine in zona Voluntari.

Intreprinzatorul George Prelea ar urma sa renunte, alaturi de mai multi membri ai familiei sale, la 1.500 dintre cei 70.000 mp pe care ii detine in apropiere de Dascalu.

