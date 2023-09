Unul dintre cei care au fost la pescuit cu președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, în ziua flagrantului, este directorul DGASPC Vaslui, Dragoș Cazacu.

Acesta a anunțat luni, 25 septembrie, că ar fi dispus să facă un împrumut bancar pentru a ajuta familia Buzatu.

Directorul DGASPC Vaslui s-a aflat, alături de Dumitru Buzatu, pe balta de la Cârja, în locul unde s-a încasat șpaga. Cazacu venise la pescuit încă de dimineață, împreună cu fostul director economic al DGASPC, Ioan Buruiană.

Cazacu spune că șeful PSD Vaslui ar fi participat și el la partida de pescuit, deși în timpul perchezițiilor procurorii nu i-au găsit în mașină nicio lansetă sau undiță.

Arestat pentru luare de mită, Buzatu are un sprijin în Dragoș Cazacu, care a afirmat într-un interviu acordat pentru vremeanoua.ro că ar fi dispus chiar să facă un împrumut pentru a ajuta familia Buzatu să treacă de acest moment dificil.

"Eu am plecat în acea dimineață la o partidă de pescuit. Aveam intenția să-mi iau și copilul, dar acum mă bucur că nu am făcut-o pentru că era o experiență traumatizantă pentru el, la fel cum a fost și pentru mine. Nu este deloc confortabil să treci printr-un moment din acesta într-o zi de concediu. Am fost pe acea baltă să pescuiesc. Am fost însoțit de domnul Buruiană, fostul director economic al instituției. Știam că trebuie să vină și domnul Buzatu acolo, am auzit această informație.

A stat și el la pește, alături de noi. La un moment dat s-a și mâncat, însă eu nu am stat mai mult de 30-40 de secunde la acea masă. Doar i-am salutat pe cei prezenți și am plecat înapoi, la pescuit”, a declarat Dragoș Cazacu.

"Toți am fost luați prin surprindere"

După ce a încasat șpaga, Buzatu a fost oprit la ieșirea din fermă de procurorii DNA, care au găsit acea sumă impresionantă în portbagajul mașinii sale.

„Pe traseu am fost opriți, neștiind despre ce este vorba. Am fost scoși din mașini, întinși pe capote, întrebați dacă avem obiecte interzise asupra noastră. Am fost percheziționați apoi ni s-a spus să ne liniștim și să nu răspundem la telefon pe perioada evenimentului. Atât eu, cât și Ana Maria Obreja, dar și domnul Ioan Buruiană ne-am panicat foarte tare pentru că nu știam ce se întâmplă.

Știam că prin acea zonă circulă foarte des poliția de frontieră, iar prima dată m-am gândit la această posibilitate. Nu am avut câmp vizual cu mașina în care se afla domnul președinte și de aceea nu am văzut ce s-a întâmplat acolo. După ce s-au făcut perchezițiile, eu, Ana Maria Obreja și Ioan Buruiană ne-am continuat drumul spre Vaslui, cu mașina celui din urmă. După ce am ajuns în oraș, m-am dus acasă și m-am schimbat, apoi am mers acasă la domnul președinte pentru a fi alături de prietenul meu, Tudor Buzatu.

Nu am mers acolo ca un „câine” al domnului președinte, așa cum s-a scris, ci ca o persoană care empatizează cu suferința altora. Vă spun sincer că, efectiv, nu eram pregătiți pentru acel moment. Eu am fost acolo să mă relaxez, nu m-am dus ca să trăiesc un astfel de moment. Sub nicio formă! N-am avut nici cea mai mică idee cu ce se petrece în jurul nostru. Toți am fost luați prin surprindere” a mai afirmat directorul DGASPC Vaslui.

Dispus să se împrumute pentru familia Buzatu

Fostul viceprimar al municipiului Vaslui a declarat că, dacă va fi nevoie, se va împrumuta să ajute familia Buzatu.

„Cât timp a stat domnul președinte pe baltă eu am stat lângă sculele mele de pescuit, nu am participat la niciun fel de discuții dintre domnul președinte și domnul Savin. Nu am auzit nici discuția telefonică dintre domnul Buruiană și domnul Buzatu. E un moment foarte greu pentru prietenul meu, Tudor Buzatu, iar dacă este nevoie de un sprijin financiar, am să o fac. Îmi fac un împrumut și cu mare drag am să-l ajut. Aș face același lucru pentru toți prietenii care mi-ar cere asta”, a mai spus Cazacu.