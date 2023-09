Ginerele lui "Farmazon", afaceristul care "l-a servit" pe baronul PSD de Vaslui: "Dumitru Buzatu pentru mine este ca un al doilea tată"

Deputatul PSD Vaslui Eduard Popică, ginerele omului de afaceri Emil Savin care a colaborat cu DNA oferindu-i mită președintelui Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat joi, 28 septembrie, că pentru el acesta este ca un al doilea tată, iar ceea ce s-a întâmplat cu fostul lider social-democrat din Vaslui este un moment "sfâşietor", o "nenorocire".

"Sub ochii lui, de 20 de ani, am crescut, m-am dezvoltat"

"Nu am vrut să comentez şi nu am vrut să fiu implicat în această nenorocire care s-a abătut asupra noastră, asupra mea personal, asupra familiei mele, şi aici mă refer la soţie, la copilul meu, dar şi asupra organizaţiei judeţene a PSD Vaslui. Aş vrea să vă relatez de la bun început că Dumitru Buzatu pentru mine este ca un al doilea tată. Sub ochii lui, de 20 de ani, am crescut, m-am dezvoltat şi aş putea spune că am ajuns cine sunt. Este un moment, nu regretabil, sfâşietor pentru mine ca persoană şi de aceea am ajuns şi am acceptat să dau astfel de declaraţii, pentru că ultimele ştiri care au apărut cu privire la persoana mea efectiv m-au distrus", a declarat deputatul Eduard Popica.

Parlamentarul a precizat că nu a ştiut de flagrantul care urma să i se facă lui Dumitru Buzatu şi că socrul său i-a spus că îi pare rău pentru ceea ce i-a făcut.

"Nu am ştiut nicio secundă despre absolut nimic şi, în primul rând din punct de vedere moral, consider că oricine ar fi avut habar despre o astfel de nenorocire, poate că nu i-ar fi spus domnului preşedinte, dar poate că i-ar fi dat de înţeles să se ferească. Mai mult decât atât, din punct de vedere juridic, ştiţi prea bine că astfel de acte se fac între denunţător şi organul de anchetă penală, fără a avea şi alte persoane implicate sau care să ştie despre aceste aspecte. Nu mi-a spus nimic, nu vorbesc cu el. Mi-a spus doar că îi pare rău pentru ceea ce mi-a făcut", a precizat deputatul Popica.

Cu lacrimi în ochi, Eduard Popica i-a transmis lui Dumitru Buzatu să fie tare acolo unde este, i-a urat "să-i dea Dumnezeu multă sănătate" şi şi-a manifestat regretul că a pierdut un prieten.

"O să încerc să depăşesc, e greu. Mai mult decât cariera politică, eu am pierdut un prieten şi acest lucru contează pentru mine cel mai mult", a mai spus parlamentarul PSD Vaslui.

Tribunalul Vaslui a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 30 de zile a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, în dosarul în care este acuzat de procurorii anticorupţie că a primit drept mită suma de 1,25 milioane de lei de la un om de afaceri a cărui societate efectua lucrări la drumul strategic Bârlad - Laza - Codăeşti.

Dumitru Buzatu a fost exclus din PSD, sâmbătă, decizia fiind luată cu unanimitate de voturi în şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD. În cadrul şedinţei s-a decis şi numirea ca preşedinte interimar al organizaţiei PSD Vaslui a vicepreşedintelui partidului, Dragoş Benea.

Prefectul judeţului Vaslui, Daniel Onofrei, a semnat, marţi, ordinul de suspendare a lui Dumitru Buzatu din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ), având în vedere că acesta a fost arestat preventiv.