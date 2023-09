Tudor Buzatu, despre decizia de a demisiona de la guvern după ce tatăl său a fost prins când lua mită: ”Iubesc partidul, atitudinea lor este una politică”

Tudor Buzatu, fiul preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, a dat detalii sâmbătă seară, 23 septembrie, despre decizia sa de a demsiona din funcţia de secretar de stat de la Secretariatul General al Guvernului, în urma anchetei care îl vizează pe tatăl său.

El a precizat că a anunţat telefonic că îşi dă demisia, precizând că iubeşte partidul din care face parte și că înţelege atitudinea ”politică” a colegilor.

”Nu am niciun fel de răspunsuri, nici măcar pentru mine. Eu înţeleg, iubesc partidul din care fac parte, înţeleg şi atitudinea lor, este o atitudine politică, nu ştiu dacă este corectă sau incorectă. Am preferat să anunţ, am anunţat telefonic, nu am apucat în scris, am anunţat că îmi înaintez demisia”, a spus Tudor Buzatu, după reţinerea tatălui său, într-o intervenţie la Observator.

El a adăugat: ”Cea mai mică grijă a mea este funcţia mea politică. Calitatea de membru nu aş vrea să mi-o pierd că am muncit în partidul ăsta 20 de ani, dar funcţia poate să o ia liniştiţi”.

Fiul lui Dumitru Buzatu a mai spus că a aflat de la televizor ce se întâmplă cu tatăl său.

”Nu ştiu, m-am dus la el, nici acolo nimeni nu a spus nimic şi atât”, a adăugat Tudor Buzatu.

Sâmbătă dimineață, PSD a decis excluderea din partid a lui Dumitru Buzatu și suspendarea fostei sale soții, senatoarea Gabriela Creţu. Seara, președintele CJ Vaslui a fost arestat preventiv, după ce a fost prins în flagrant când lua peste 1 milion de lei mită de la un om de afaceri.