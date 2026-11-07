Ministrul Energiei, anunț despre liberalizarea pieței de gaze naturale. Dumitru Chisăliță: „A trece către o piață liberalizată nu se poate face în câteva luni”

Autor: Dan Stan
Sambata, 07 Noiembrie 2026, ora 14:34
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Ministrul Energiei, anunț despre liberalizarea pieței de gaze naturale. Dumitru Chisăliță: „A trece către o piață liberalizată nu se poate face în câteva luni”
Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei FOTO Facebook/ Dumitru Chisaliță

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a afirmat că trecerea către o piață liberalizată a gazelor naturale nu se poate face în numai câteva zile și că este foarte importantă pregătirea pentru această decizie.

Oficialul din Guvern a menționat că trebuie să mergem foarte pragmatic către o piață liberalizată, care să nu aducă prejudicii, ci câștiguri pentru toate părțile implicate.

„Considerăm că a trece către o piață liberalizată nu se poate face în câteva luni. Din perspectiva noastră este foarte importantă o pregătire. Nu suntem la ideea de a ne întoarce într-o piață reglementată. Suntem în ideea în sensul în care trebuie să mergem foarte pragmatic către o piață liberalizată, care să nu aducă prejudicii, să aducă câștiguri pentru toate părțile care sunt implicate într-o astfel de piață. Iar acest lucru presupune, în primul și în primul rând, timp, presupune mecanisme intermediare, presupune programe care să fie aplicate de așa natură încât lucrurile să nu se întâmple într-un mod brusc”, a declarat Dumitru Chisăliță.

El a precizat că liberalizarea nu este un element greșit sau negativ.

„Suntem într-o perioadă în care evoluțiile la nivel internațional, la nivel european, sunt într-o zonă critică la nivelul prețului energiei și tocmai de aceea această pregătire trebuie să fie una corespunzătoare. În același timp, vreau să spun că e departe de mine ideea că liberalizarea este un element greșit sau un element negativ. Foarte importantă nu este liberalizarea, ci cum faci liberalizarea, cum pregătești liberalizarea, cum pregătești momentul post acțiune”, a mai transmis ministrul Energiei.

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