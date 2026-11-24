Ministerul Energiei analizează introducerea unei taxe de tip „Robin Hood”, care ar urma să vizeze supraprofiturile producătorilor de electricitate, în contextul prețurilor ridicate la energie. Ministrul Dumitru Chisăliță precizează că măsura nu îi va afecta pe prosumatori, iar banii colectați ar putea fi direcționați către consumatorii casnici și non-casnici, sub formă de credite fiscale.

"Avem mult mai multe scheme în analiză la nivel instituțional. Una dintre scheme ia în calcul taxa Robin Hood", a spus ministrul Energiei, conform Antena 3 CNN.

Chisăliță a precizat că măsura nu îi vizează pe prosumatori, adică pe cei care își produc singuri energia, de exemplu din panouri fotovoltaice, și vând surplusul în rețea. "Nu taxăm prosumatorii. E vorba de a ne uita la supraprofituri", a explicat el.

Potrivit ministrului, banii colectați "ar putea fi direcționați către anumiți consumatori casnici sau non-casnici, sub forma unor credite fiscale".

Anterior, ministrul indicase ca beneficiari doar marii consumatori din afara gospodăriilor, adică firmele care folosesc mult curent și au fost puternic afectate de scumpiri.

Ce efecte se așteaptă după o asemenea taxă

Ministrul a spus că taxa numită ”Robin Hood” ar trebui să funcționeze mai ales ca un instrument de presiune asupra producătorilor. "Această suprataxă ar trebui să îi determine pe unii să fie mai confortabili în a scădea prețul decât a plăti taxa", a declarat Chisăliță.

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"Avem în discuție mai multe scheme, pentru că am luat în considerare o evoluție care să meargă până în 2030. Și atunci am etapizat, pe diverse perioade, diverse propuneri pe care să le facem exclusiv cu măsuri de la Ministerul Energiei. Iar una dintre aceste măsuri ia în considerare și o suprataxare", a explicat în 16 noiembrie ministrul.

Taxa ar urma să se aplice doar în această iarnă, cel târziu până la 1 aprilie. Nu s-a stabilit încă nici nivelul taxei, nici pragul de preț de la care ar începe să se aplice.

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